Αλεξανδρούπολη: Νεκρό για 24 ώρες από ασιτία το 3χρονο παιδί πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο

Θα βρεθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης η μητέρα του 3χρονου παιδιού, το οποίο διακομίσθηκε νεκρό στο νοσοκομείο της πόλης.

Ειδικότερα, χθες, Τετάρτη (17/12), η γυναίκα μπήκε στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης έχοντας στα χέρια της το άψυχο κορμί του παιδιού, το οποίο κατέληξε από καρδιακή ανακοπή, λόγω της πολυοργανικής ανεπάρκειας που είχε υποστεί, προφανώς λόγω υποσιτισμού.

Έπειτα από κλήση που δέχθηκαν από το νοσοκομείο οι αστυνομικοί, συνέλαβαν τη μητέρα και τους παππούδες του παιδιού.

Τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής διέταξε η εισαγγελέας για τη σορό του παιδιού και διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος του οφείλεται σε πολυοργανική ανεπάρκεια, αποτέλεσμα σοβαρού και παρατεταμένου υποσιτισμού. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι και το ιδιαίτερα χαμηλό σωματικό βάρος του παιδιού σε σχέση με την ηλικία του.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, το παιδί ήταν νεκρό 24 ώρες πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Συνελήφθησαν οι παππούδες και η μητέρα του παιδιού, ενώ ο πατέρας βρίσκεται στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι το ζευγάρι έχει άλλα δύο παιδιά.

Η αστυνομική έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού και ποιος ευθύνεται για τον θάνατό του.