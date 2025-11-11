Αλεξανδρούπολη: Άνδρας τραυματίστηκε στο πεδίο βολής Αετού – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Παρασύρθηκε από σκηνή
Ένας άνδρας νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, έπειτα από τραυματισμό στο πεδίο βολής Αετού στην Αλεξανδρούπολη, όπου γίνονται προετοιμασίες για τη λήξη της άσκησης Αίσιος Οιωνός.
Στο σημείο έχουν μαζευτεί ιδιώτες και εργαζόμενοι σε εταιρείες που θα παρουσιάσουν τα drones στην άσκηση και προετοιμάζονται για την τελική φάση. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το e-evros.gr , στο πεδίο βολής Αετού, στην Αλεξανδρούπολη, βρισκόταν ένας ιδιώτης, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια επιδείνωσης του καιρού, όταν παρασύρθηκε από σκηνή και πλέον νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.
Την Παρασκευή η τελική φάση του Αίσιου Οιωνού θα πραγματοποιηθεί κανονικά, με συμμετοχή χερσαίων και εναέριων μέσων και βολές από άρματα μάχης, πυροβολικά, αεροσκάφη και ελικόπτερα.
