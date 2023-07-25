Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ακινητοποιήθηκε τρένο με 50 επιβάτες στο Πλατύ Ημαθίας

Ποιος ήταν ο λόγος

Ακινητοποιήθηκε τρένο με 50 επιβάτες στο Πλατύ Ημαθίας
DEBATER NEWSROOM
21:29

Στο Πλατύ Ημαθίας ακινητοποιήθηκε, λόγω τεχνικού προβλήματος, η αμαξοστοιχία 12591, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Λάρισα.

Σύμφωνα με την Helenic Train, οι επιβάτες θα συνεχίσουν στον προορισμό τους με εφεδρική αμαξοστοιχία, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις.

