Αίσιο τέλος στις έρευνες για 33χρονο υποβρύχιο αλιέα στη Λέρο – Εντοπίστηκε σώος
Εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή «Γούρνες»
Αίσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 33χρονου υποβρύχιου αλιέα στη θαλάσσια περιοχή «Γούρνες» της Λέρου.
Τις μεσημβρινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή Λέρου ενημερώθηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τον αγνοούμενο 33χρονο ημεδαπό.
Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας, στην οποία συμμετείχαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ένα περιπολικό όχημα από ξηράς.
Ο 33χρονος εντοπίστηκε και περισυλλέχθηκε από ένα από τα περιπολικά σκάφη στη θαλάσσια περιοχή «Γούρνες».
Ο υποβρύχιος αλιέας ήταν καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι «Λακκί», δίνοντας τέλος στην αγωνία για την τύχη του.
πηγή στην Google
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