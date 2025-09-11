Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Αίγιο: Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο κορίτσια 13 και 14 ετών – Μεταφέρθηκαν στο Καραμανδάνειο

Τα παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά και αρχικά διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Αιγίου

DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Αίγιο, όταν διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε δύο ανήλικα κορίτσια, ηλικίας 13 και 14 ετών.

Τα κορίτσια τραυματίστηκαν ελαφρά, ωστόσο επικράτησε αναστάτωση στο σημείο του ατυχήματος. Αρχικά διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Αιγίου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Αιγιάλειας.

