Αίγιο: Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο κορίτσια 13 και 14 ετών – Μεταφέρθηκαν στο Καραμανδάνειο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Αίγιο, όταν διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε δύο ανήλικα κορίτσια, ηλικίας 13 και 14 ετών.

Τα κορίτσια τραυματίστηκαν ελαφρά, ωστόσο επικράτησε αναστάτωση στο σημείο του ατυχήματος. Αρχικά διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Αιγίου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Αιγιάλειας.