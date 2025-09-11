Τροχαίο στον Πειραιά: Συνεχίζεται η διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος – Ποια η κατάσταση των τραυματιών

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι έρευνες για της συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο μεταξύ λεωφορείου του ΟΑΣΑ και συρμό του τραμ στον Πειραιά.

Από το περιστατικό και την σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά, 31 άτομα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της τροχαίας και συνεργεία διάσωσης. Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, έχουν καταγραφεί 31 ελαφρά τραυματίες, ανάμεσά τους κι ένα παιδί, αλλά και οι οδηγοί του λεωφορείου και του τραμ.

Σε ανακοίνωση της η ΣΤΑΣΥ τονίζει ότι η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού συνεχίζεται καθώς διοικήσεις και εργαζόμενοι των αρμόδιων υπηρεσιών της Ο.ΣΥ και της ΣΤΑ.ΣΥ έσπευσαν στο σημείο του ατυχήματος και συνέδραμαν στην επιχείρηση της Τροχαίας και του ΕΚΑΒ

Η κατάσταση των τραυματιών είναι καλή καθώς 21 από τους 31 πήραν εξιτήριο χθες και σήμερα.Το βράδυ της Τετάρτης εξιτήριο από τα νοσοκομεία Θριάσιο και ΚΑΤ και το ανήλικο παιδί πήρε εξιτήριο το μεσημέρι της Πέμπτης από το Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.

Ανάμεσα τους και ο οδηγός του λεωφορείου που έλαβε εξιτήριο καθώς τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση των συνθηκών, που οδήγησαν στη σύγκρουση οχήματος Τραμ με ακινητοποιημένο αστικό λεωφορείο, το απόγευμα της Τετάρτης 10/09 στην οδό Μικράς Ασίας στον Πειραιά από τις αρμόδιες Αρχές με τη συνδρομή της ΣΤΑ.ΣΥ και της ΟΣΥ. Οι δύο εταιρείες συνεισφέρουν στην έρευνα των Αρχών, θέτοντας στη διάθεσή τους σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και το καταγραφικό δεδομένων ταχύτητας του Τραμ.

Από την πρώτη στιγμή, Διοικήσεις και εργαζόμενοι των αρμόδιων υπηρεσιών της Ο.ΣΥ και της ΣΤΑ.ΣΥ έσπευσαν στο σημείο του ατυχήματος και συνέδραμαν στην επιχείρηση της Τροχαίας και του ΕΚΑΒ.

Έχοντας ως βασική προτεραιότητα την υγεία των τραυματιών, επιβατών και οδηγών, Διοικήσεις και εργαζόμενοι των δύο εταιρειών βρέθηκαν εξαρχής στο πλευρό των διακομισθέντων στα νοσοκομεία. Από αυτούς, 21 έλαβαν το βράδυ της Τετάρτης εξιτήριο από τα νοσοκομεία Θριάσιο και ΚΑΤ και το ανήλικο παιδί πήρε εξιτήριο το μεσημέρι της Πέμπτης από το Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο ΚΑΤ μια επιβάτιδα και ο οδηγός του Τραμ (καρδιολογική κλινική), με την κατάσταση της υγείας τους να μην κρίνεται ανησυχητική.

Το βράδυ της Τετάρτης επίσης, υπήρξε μέριμνα για τη μεταφορά στην οικία τους των επιβατών, που έλαβαν εξιτήριο και δεν διέθεταν μέσο μεταφοράς.

Ο οδηγός του λεωφορείου, έμπειρος και με επιχειρησιακή επάρκεια ακολούθησε κατά γράμμα τον κανονισμό λειτουργίας και προχώρησε σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες. Ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές και στη συνέχεια έδωσε τις πρώτες βοήθειες στους τραυματισμένους επιβάτες. Ο ίδιος διακομίστηκε στο Θριάσιο, με τραύμα στο κεφάλι και έλαβε εξιτήριο.

ΣΤΑ.ΣΥ και Ο.ΣΥ εκφράζουμε και πάλι τη λύπη μας για το συμβάν, ζητάμε συγνώμη από τους πολίτες και το επιβατικό μας κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που προκλήθηκε και στεκόμαστε έμπρακτα στο πλευρό των τραυματιών.

Ο οδηγός του λεωφορείου βρήκε λιπόθυμο τον συνάδελφό του στο τραμ

Από την σύγκρουση προκλήθηκε πανικός και προβληματισμός για ένα ακόμη ατύχημα στα ΜΜΜ. Ο Λεωνίδας Σκουλός μέλος του συνδέσμου εργαζομένων στον ΟΑΣΑ μίλησε με τον οδηγό του λεωφορείου που τραυματίστηκε ελαφρά και μετέφερε στο Action 24 τα όσα του είπε.

«Μίλησα με τον οδηγό χθες βράδυ, έχει μεταφερθεί στην Ελευσίνα. Ηταν σταματημένος στη στάση είχε ανοιχτές τις πόρτες και ανεβοκατέβαινε ο κόσμος. Ξαφνικά ένιωσε ένα τράνταγμα στο λεωφορείο και είχε πέσει πάνω του το τραμ. Ο οδηγός μας, ο οποίος έχει τραύματα στο κεφάλι και του έγιναν τέσσερα ράματα κατέβηκε αμέσα. Πήγε στο τραμ και διαπίστωσε ότι ο οδηγός είχε λιποθυμήσει και δεν είχε καταλάβει καθόλου ότι είχε πέσει πάνω στο λεωφορείο.

Αυτό που είπε στον δικό μας οδηγό, είναι ότι ένιωσε μια αδιαθεσία κάτι σαν ταχυπαλμία και λιποθύμησε. Είμαστε τυχεροί γιατί το τραμ στη στάση πάει πολύ σιγά.

Τα τραμ έχουν αυτόματο σύστημα πέδησης και έτσι δεν έπεσε με μεγάλη φόρα. Δηλαδή το τραμ έπεσε φρεναριστό πάνω στο λεωφορείο με μικρή ταχύτητα γι’ αυτό και είχαμε ελαφρά τραυματίες. Αν το τραμ έπεφτε με την κανονική του ταχύτητα θα είχαμε θύματα. Είναι μεγάλο όχημα και μεγάλο βάρος».

«Ακούμε ένα δυνατό μπαμ και μετά χαμός»

Ένας από τους τραυματίες που επέβαινε στο λεωφορείο μιλώντας στο DEBATER περιγράφει τις στιγμές που βίωσε πριν και μετά τη σύγκρουση.

«Ήμασταν μέσα στο λεωφορείο και τη στιγμή που σταμάτησε στη στάση σηκώθηκαν κάποιοι για να κατέβουν. Την ώρα που άνοιξαν οι πόρτες ακούμε ένα δυνατό μπαμ και μετά χαμός. Εγώ χτύπησα στον απέναντι μου από το τράνταγμα και έπεσα κάτω. Μόλις άνοιξα τα μάτια μου είδα κάποιους κάτω και άλλους να πιάνουν τα κεφάλια τους», εξομολογείται.

