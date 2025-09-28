Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Αγρίνιο: Γυναίκα κατήγγειλε τον σύζυγο της για ασελγείς πράξεις στην 5χρονη κόρη τους

Αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα

Αγρίνιο: Γυναίκα κατήγγειλε τον σύζυγο της για ασελγείς πράξεις στην 5χρονη κόρη τους
Σε μία πραγματικά απίστευτη καταγγελία προχώρησε μητέρα στο Αγρίνιο που κατηγορεί τον σύζυγο της για ασελγείς πράξεις εις βάρος της 5χρονης κόρης τους.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το agriniopress η γυναίκα υποστηρίζει πως ο φερόμενος ως δράστης προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης του. Από την έως τώρα ιατροδικαστική έρευνα δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

