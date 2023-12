Ζευγάρι στην Αυστραλία δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τις ορμές του σε αγώνα κρίκετ αλλά καρφώθηκε από γιγαντοοθόνη στο γήπεδο.

Συγκεκριμένα όλα συνέβησαν στην Μελβούρνη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αυστραλία και το Πακιστάν, με τους δυο νέους με το που είδαν τη γιγαντοοθόνη ντράπηκαν και πετάχτηκαν από την θέση τους.

A couple was captured in some private moments and shown on Big screen at Melbourne Cricket Ground (MCG ) during Australia vs Pakistan, 2nd Test#PAKvsAUS #AUSvsPAK #MCG #ViratKohli #INDvSA pic.twitter.com/tpnHcuTxcy