Οι απαγορεύσεις των Σαουδάραβων για τα σύμβολα με τον Κεμάλ έφεραν την αναβολή στο τουρκικό Σούπερ Καπ ανάμεσα στην Γαλατασαράι και την Φενέρμπαχτσε.

Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο τσακωμός των δύο κλαμπ με τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας προέκυψε εν μέσω ισχυρισμών ότι δεν θα παιχτεί ο τουρκικός εθνικός ύμνος, ενώ υπήρξαν αναφορές ότι οι Σαουδάραβες αξιωματούχοι δεν θα επέτρεπαν να φορούν μπλουζάκια με τον ιδρυτή Τουρκίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, από τους παίκτες πριν από τον αγώνα στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων απ’ την ίδρυση του τουρκικού κράτους.

Οι Τούρκοι είχαν προγραμματίσει να συνδυάσουν τον αγώνα με διάφορα events, όπως πανό με μηνύματα για ειρήνη, με μηνύματα για τους θανάτους Τούρκων, μπλουζάκια στο ζέσταμα με τον Κεμάλ Ατατούρκ και ανάκρουση του εθνικού ύμνου της χώρας στο «Κινγκ Σαούντ».

We stand firmly behind both Galatasaray and Fenerbahçe in their decision to not play the Super Cup game in Saudi Arabia. 🇹🇷🇸🇦#Galatasaray #Fenerbahçe pic.twitter.com/IPY0FFhaDE