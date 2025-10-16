Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ζαπορίζια: Νεκρός Ρώσος δημοσιογράφος από ουκρανικά drones

Τι ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων

Ζαπορίζια: Νεκρός Ρώσος δημοσιογράφος από ουκρανικά drones
DEBATER NEWSROOM

Ένας δημοσιογράφος του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων RIA Novosti σκοτώθηκε κατά την επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο ελεγχόμενο από τις ρωσικές δυνάμεις τμήμα της περιφέρειας Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

«Ο πολεμικός ανταποκριτής του RIA Novosti Ιβάν Ζούεφ σκοτώθηκε στην περιφέρεια Ζαπορίζια, ενώ ο συνάδελφός του Γιούρι Βοϊτκέβιτς έχει τραυματιστεί σοβαρά», ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, αποδίδοντας τον θάνατο του δημοσιογράφου σε επιδρομή ουκρανικών drones.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ