WJS: Η “απάντηση” των Ευρωπαίων στο σχέδιο Πούτιν – “Πρώτα η κατάπαυση πυρός μετά η ανταλλαγή εδαφών”

Την απάντηση των Ευρωπαίων στην πρόταση Πούτιν για την Ουκρανία παρουσιάζει μέσω αποκαλυπτικού ρεπορτάζ η Wall Street Journal.

Το σχέδιο των Ευρωπαίων απορρίπτει την πρόταση της Ρωσίας, που και πάλι αποκάλυψε η WSJ, σύμφωνα με την οποία η Μόσχα θα ανταλλάξει περιοχές του Ντόνετσκ που ελέγχονται από την Ουκρανία με κατάπαυση του πυρός. Στις διαβουλεύσεις για την αντιπρόταση αυτή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι κυβερνήσεις της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, καθώς και της Ουκρανίας.

Στόχος της Ευρώπης είναι να χαράξει μια κοινή «κόκκινη γραμμή» μαζί με την Ουκρανία. Η ευρωπαϊκή πρόταση περιλαμβάνει απαιτήσεις για κατάπαυση του πυρός πριν από τη λήψη οποιωνδήποτε άλλων μέτρων. Αναφέρει ακόμη ότι η ανταλλαγή εδαφών μπορεί να γίνει μόνο με αμοιβαίο τρόπο, δηλαδή αν η Ουκρανία αποσυρθεί από ορισμένες περιοχές, η Ρωσία πρέπει να αποσυρθεί από άλλες. European powers and Kyiv presented a blueprint to end the war in Ukraine, after Vladimir Putin demanded major territorial concessions and President Trump said he’d meet with the Russian leader in Alaska next week https://t.co/f5V1iKqfJJ— The Wall Street Journal (@WSJ) August 9, 2025

«κρίσιμο είναι ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο, το οποίο παρουσιάστηκε στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον απεσταλμένο του Τραμπ στην Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, και τον αμερικανό απεσταλμένο στη Μόσχα, Στιβ Γούιτκοφ, ορίζει επίσης ότι οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση από την Κίεβο πρέπει να συνοδεύεται από αδιάβλητες εγγυήσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ».

το ευρωπαϊκό σχέδιο παρουσιάστηκε στην αμερικανική πλευρά από τους επικεφαλής συμβούλους των ευρωπαίων ηγετών με τον Βανς να είναι «παρών» στη συνάντηση, ενώ οι περισσότεροι άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι συμμετείχαν μέσω βιντεοσύνδεσης.

Στη συνάντησή τους με τον Βανς, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επανέλαβαν ότι το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να συζητηθεί χωρίς την Ουκρανία, ενώ παράλληλα τόνισαν ότι θα συνεχίσουν να εφοδιάζουν με όπλα τους Ουκρανούς.

Η πρόταση Πούτιν

Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα της WSJ, ο βασικός όρος της πρότασης Πούτιν προβλέπει την απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, ενώ η Μόσχα θα διατηρήσει τον έλεγχο του Ντονέτσκ, του Λουγκάνσκ και της Κριμαίας.

Συγκεκριμένα, η ρωσική πρόταση προβλέπει πλήρη κατάπαυση του πυρός εφόσον η Ουκρανία αποσύρει τις στρατιωτικές της δυνάμεις από ολόκληρη την ανατολική επαρχία του Ντονέτσκ.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η Ρωσία θα διατηρήσει υπό τον έλεγχό της τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, καθώς και την Κριμαία, την οποία έχει προσαρτήσει από το 2014. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που επικαλείται το μέσο, ο Ρώσος πρόεδρος δείχνει μια ελαστικότητα στις διαπραγματεύσεις, αφήνοντας τα εδάφη που είχαν καταλάβει τα ρωσικά στρατεύματα σε Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Η πρόταση – αν υπάρξει συμφωνία – θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις: αρχικά, η Ουκρανία θα αποσυρθεί από το Ντονέτσκ και οι γραμμές του μετώπου θα «παγώσουν». Σε δεύτερο στάδιο, ο Πούτιν και ο Τραμπ θα συμφωνήσουν σε ένα οριστικό ειρηνευτικό σχέδιο το οποίο θα συζητηθεί στη συνέχεια και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.