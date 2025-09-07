Βρυξέλλες: Χιλιάδες διαδηλωτές εξέφρασαν την υποστήριξή τους στους Παλαιστίνιους

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι -70.000 σύμφωνα με την αστυνομία, 120.000 σύμφωνα με τους οργανωτές- διαδήλωσαν σήμερα στις Βρυξέλλες, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους Παλαιστινίιους.

Οι συμμετέχοντες, ντυμένοι στα κόκκινα και κρατώντας κόκκινα πλακάτ, ζητούσαν να ληφθούν πρόσθετα μέτρα εναντίον του Ισραήλ για να προστατευθούν οι Παλαιστίνιοι άμαχοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κάποιοι ονειρεύονταν την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Εγώ ονειρεύομαι ένα παλαιστινιακό κράτος για τους Παλαιστίνιους, ώστε να μπορέσουν να ζήσουν όπως οποιοσδήποτε άλλος λαός», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 60χρονος φύλακας ασφαλείας Ισμέτ Γκουμουσμπόγκα.

«Οι Βρυξέλλες, ιδίως για την Ευρώπη, είναι ένας νευραλγικός χώρος για τη διεθνή πολιτική. Είναι επομένως σημαντικό όλοι οι φοιτητές και άνθρωποι κάθε ηλικίας να διαδηλώνουν σε αυτήν την πόλη» είπε ο φοιτητής Σαμουέλ Τοπί, 27 ετών.

Ο Γκρέγκορι Μοζέ, ο εκπρόσωπος μιας βελγοπαλαιστινιακής ένωσης, είπε ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα για να σταματήσει η «εξελισσόμενη γενοκτονία» δεν επαρκούν.

Την Παρασκευή, ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό είπε σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αναλάβει τις ευθύνες της για τη Γάζα και ότι η αξιοπιστία της εξωτερικής πολιτικής της «καταρρέει». Ο γαλλόφωνος, κεντρώος υπουργός, αναφερόταν στις διαφωνίες μεταξύ των 27 χωρών μελών που δεν έχουν καταφέρει εδώ και μήνες να συμφωνήσουν ομόφωνα την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ για τον καταστροφικό πόλεμο στον παλαιστινιακό θύλακα. Το Βέλγιο πρόσφατα αποφάσισε να λάβει μονομερώς μια σειρά κυρώσεων (οικονομικές, διπλωματικές) σε βάρος του Ισραήλ και ορισμένων μελών της κυβέρνησης Νετανιάχου και δεσμεύτηκε ότι θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στο περιθώριο της προσεχούς Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.