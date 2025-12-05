Βραζιλία: Πανικός σε airbus που τυλίχθηκε στις φλόγες – Είχε μέσα 180 επιβάτες (βίντεο)
Η καμπίνα των επιβατών γέμισε καπνούς μετά από φωτιά που ξέσπασε κάτω από τα φτερά του αεροπλάνου
Σκηνές τρόμου και πανικού εκτυλίχθηκαν σε αεροδρόμιο της Βραζιλίας όταν ένα airbus με 180 επιβάτες τυλίχθηκε στις φλόγες.
Το Airbus A320 της αεροπορικής εταιρείας LATAM της Βραζιλίας ετοιμαζόταν για απογείωση όταν οι 180 επιβάτες είδαν φλόγες κάτω από το φτερά. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα πυκνοί καπνοί γέμισαν την καμπίνα προκαλώντας σοβαρό πανικό στους επιβάτες.
Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε η εκκένωση του αεροσκάφους μέσα από φουσκωτές ράμπες.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, αλλά η κατάσταση ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη και θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία.
