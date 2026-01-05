Βενεζουέλα: Ορκίστηκε και επίσημα ως προσωρινή πρόεδρος η Ντέλσι Ροντρίγκεζ -«Πονάω για την απαγωγή των δυο ηρώων»

Προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο ορκίστηκε την Δευτέρα 5/1 η Ντέλσι Ροντρίγκεζ.

Συγκεκριμένα, η χώρα προχωράει στην επόμενη ημέρα της με την μέχρι πρότινος αντιπρόεδρο της χώρας να αναλαμβάνει και επίσημα χρέη προσωρινής προέδρου της Βενεζουέλας.

«Έρχομαι με πόνο στην καρδιά μου για την απαγωγή δύο ηρώων που κρατούνται όμηροι: του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της Πρώτης Κυρία Σίλια Φλόρες», δήλωσε η Ντέλσι Ροντρίγκεζ κατά την τελετή ορκωμοσίας της.

«Ορκίζομαι να μην ησυχάσω ούτε λεπτό για να εγγυηθώ την ειρήνη και την πνευματική, οικονομική και κοινωνική ηρεμία του λαού μας. Ας ορκιστούμε ως μία χώρα να προχωρήσουμε τη Βενεζουέλα μπροστά σε αυτούς τους τρομερούς καιρούς».