Τρόμος με πυροβολισμούς και δυο νεκρούς στις Βρυξέλλες – Φώναζε «ο Αλλάχ είναι μεγάλος» ο δράστης
Διέφυγε ο δράστης
Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο κέντρο των Βρυξελλών όπως αναφέρουν τα ξένα ΜΜΕ με δυο νεκρούς και πολλούς τραυματίες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν βελγικά μέσα ενημέρωσης, τα θύματα φορούσαν φανέλες της εθνικής Σουηδίας (η οποία αντιμετωπίζει απόψε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Βελγίου στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης για το Euro 2024).
Ο ένοπλος που ονομάζεται στο Facebook Slayem Slouma άνοιξε πυρ εναντίον πλήθους φωνάζοντας «ο Αλλάχ είναι μεγάλος», σύμφωνα με το δίκτυο Sud Info, προτού διαφύγει με δίκυκλο.
Φέρεται να είχε βιντεοσκοπήσει μήνυμα στο οποίο υποστήριζε ότι ήθελε να πάρει εκδίκηση για τους μουσουλμάνους αδερφούς του, ενώ καυχιέται πως σκότωσε άπιστους.
#BREAKING #Belgium #Bruxelles At least two dead following shooting in Brussels, Belgium. pic.twitter.com/IgSND3c3Lu— The National Independent (@NationalIndNews) October 16, 2023
Μάλιστα όπως ανέφερε στο βίντεο τους πυροβόλησε για να «εκδικηθεί για τους μουσουλμάνους και ότι ζούμε και πεθαίνουμε για τη θρησκεία μας».
Η βελγική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
