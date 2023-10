Τρόμος επικράτησε σε εμπορικό κέντρο στην Ρουέν της Γαλλίας το βράδυ της Πέμπτης όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι.

Παράλληλα όπως αναφέρουν τα ξένα δημοσιεύματα ο δράστης φαίνεται να είναι ισλαμιστής, με τις Αρχές να τον αναζητούν προκειμένου να τον συλλάβουν.

BREAKING:



Incoming reports of a mass stabbing attack at a shopping mall in Rouen, France.



Multiple people wounded, 1 killed and the suspect still on the run