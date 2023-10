Σοκάρει η δήλωση που ειπώθηκε από στέλεχος του κόμματος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία και αφορούσε τον Χίτλερ.

Συγκεκριμένα ο Σουλεϊμάν Σεζέν ανέφερε μεταξύ άλλων πως «θυμήθηκα τον Χίτλερ και προσευχήθηκα να έχει η ψυχή του το έλεος του Θεού».

Στη συνέχεια στο τοπικό συμβούλιο στην περιοχή Atakum της Σαμψούντας δήλωσε:

"I remember Hitler and pray for God's mercy on him" Turkish MP prayed for Hitler because he killed Jews



A ruling party member of the local council in Turkey's province of Samsun said in a council meeting that he "remembered Adolf Hitler and prayed for God's mercy on him" for his… pic.twitter.com/JtOjTpPxwp