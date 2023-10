Επίθεση με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη δέχθηκε απόψε η βάση Αΐν αλ Άσαντ, στο δυτικό Ιράκ, όπου σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιώτες και μέλη του διεθνούς συνασπισμού, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο δύο αξιωματούχους ασφαλείας.

Αρκετές εκρήξεις σημειώθηκαν εντός των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την ίδια πηγή, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής.

Η αεροπορική βάση Αΐν αλ Άσαντ βρίσκεται στη δυτική επαρχία Ανμπάρ.

