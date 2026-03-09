Τραμπ: Θα δολοφονηθεί και ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αν δεν εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να δήλωσε στους βοηθούς του σύμφωνα με την WSJ ότι θα υποστηρίξει τη δολοφονία του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εάν αποδειχθεί απρόθυμος να υποχωρήσει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ, όπως ο τερματισμός της πυρηνικής ανάπτυξης του Ιράν.

Συγκεκριμένα, αυτό φαίνεται να δήλωσαν νυν και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει, αλλά ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα στην εφημερίδα New York Post ότι «δεν ήταν ευχαριστημένος» που ο Χαμενεΐ επιλέχθηκε για να ηγηθεί του Ιράν, αφού προηγουμένως τον είχε χαρακτηρίσει «απαράδεκτο». Ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε ότι ήθελε να έχει λόγο στην επιλογή ενός «σπουδαίου και αποδεκτού» ηγέτη για το Ιράν μετά την «άνευ όρων παράδοσή» του.

«Δεν θα το περάσω αυτό για να καταλήξω με έναν ακόμη Χαμενεΐ», δήλωσε ο Τραμπ στο περιοδικό Time την περασμένη εβδομάδα.

Το Ισραήλ πιθανότατα θα εκτελέσει μια επιχείρηση με στόχο την εξόντωση του Χαμενεΐ, ο οποίος ονομάστηκε ανώτατος ηγέτης την Κυριακή, δήλωσαν ένας νυν και ένας πρώην αξιωματούχος των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στη στόχευση Ιρανών ηγετών. Ερωτηθείς πρόσφατα στο CNN εάν ο Χαμενεΐ ήταν στόχος του Ισραήλ, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Γκίντεον Σαάρ απάντησε: «Θα πρέπει να περιμένετε και να δείτε».

Το Ισραήλ διεξήγαγε την αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον πατέρα του Χαμενεΐ, τον πρώην ανώτατο ηγέτη, και τη σύζυγο του νεότερου Χαμενεΐ.

Ο νεότερος Χαμενεΐ θεωρείται στην Ουάσινγκτον ως ένας σκληροπυρηνικός διάδοχος του πατέρα του, ο οποίος επιλέχθηκε από το ισχυρό Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, δήλωσαν νυν και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν αναμένουν ότι ο Χαμενεΐ είναι πιθανό να εγκαταλείψει την προσπάθεια του Ιράν για πυρηνικά όπλα ή να διαπραγματευτεί έναν τερματισμό της σύγκρουσης με όρους ευνοϊκούς για τις ΗΠΑ.