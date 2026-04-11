Μέση Ανατολή: Στα Στενά του Ορμούζ «κόλλησαν» οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν – Τι ζητά η Τεχεράνη

Με ιδιαίτερη ένταση και αβεβαιότητα εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Παρά τη συνέχιση των επαφών, οι δύο πλευρές εμφανίζονται αμετακίνητες σε βασικά ζητήματα, καθιστώντας δύσκολη μια άμεση συμφωνία.

«Αγκάθι» ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ

Κεντρικό σημείο τριβής παραμένει το καθεστώς διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ. Η Τεχεράνη επιμένει στη διατήρηση πλήρους ελέγχου της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, καθώς και στο δικαίωμα επιβολής διοδίων σε εμπορικά και πετρελαιοφόρα πλοία. Η θέση αυτή συνδέεται άμεσα με ζητήματα εθνικής κυριαρχίας αλλά και με την προοπτική οικονομικών εσόδων.

Αντίθετα, η Ουάσινγκτον εξετάζει εναλλακτικά μοντέλα, όπως ένα καθεστώς κοινής διαχείρισης ή διεθνούς εποπτείας της ναυσιπλοΐας, προτάσεις που απορρίπτονται κατηγορηματικά από την ιρανική πλευρά.

Διπλωματικές επαφές χωρίς πρόοδο

Παρά τις επαφές υψηλού επιπέδου – μεταξύ αυτών και η συνάντηση του Τζέι Ντι Βανς με τον Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ – δεν έχει επιτευχθεί ουσιαστική σύγκλιση. Οι συνομιλίες συνεχίζονται σε χαμηλότερο επίπεδο, μέσω τεχνικών συζητήσεων και ανεπίσημων επαφών.

Στο τραπέζι τα «παγωμένα» κεφάλαια

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμμετοχή του Ιράν συνδέεται και με το ενδεχόμενο αποδέσμευσης δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του από τις ΗΠΑ.

Το αίτημα αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο ενός ευρύτερου σχεδίου που προτείνει η Τεχεράνη για εκεχειρία και σταδιακή αποκλιμάκωση, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από αμερικανικής πλευράς.

Συνεχίζονται οι γύροι συνομιλιών

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει ότι οι τριμερείς επαφές μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και Πακιστάν βρίσκονται σε εξέλιξη. Ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί δύο γύροι συνομιλιών, ενώ αναμένεται και τρίτος μέσα στις επόμενες ώρες.

Παρά την πρόοδο στη διαδικασία, τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να αποτελούν σημείο «σοβαρής διαφωνίας», με την ιρανική πλευρά να κατηγορεί τις ΗΠΑ για υπερβολικές απαιτήσεις.

Επιφυλακτικός ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε επιφυλακτικός σχετικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας ότι παραμένει αβέβαιο αν θα υπάρξει θετικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εντοπίσει ναρκοπέδια στην περιοχή.

Επιχείρηση εκκαθάρισης ναρκών

Την ίδια ώρα, η CENTCOM ανακοίνωσε την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης για την απομάκρυνση ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ. Στην αποστολή συμμετέχουν πολεμικά πλοία και εξειδικευμένα μέσα, με στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της διοίκησης, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, η επιχείρηση περιλαμβάνει και τη δημιουργία ασφαλούς διαδρόμου διέλευσης για τη διεθνή ναυτιλία, ενώ αναμένεται να ενισχυθεί με επιπλέον δυνάμεις και υποβρύχια drones.

Ρευστό το τοπίο

Συνολικά, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε κρίσιμο σημείο, με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν τις επαφές αλλά να απέχουν σημαντικά από μια κοινά αποδεκτή λύση.

Το μέλλον της περιοχής εξακολουθεί να εξαρτάται από την έκβαση αυτών των δύσκολων και πολυεπίπεδων διαπραγματεύσεων.