Οικογενειακή τραγωδία στη Νέα Υόρκη με πέντε άτομα να σκοτώνονται μετά από επίθεση με μαχαίρι, ενώ τραυματίστηκαν και δυο αστυνομικοί.

Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι στο Κουίνς της Νέας Υόρκης.

Η αστυνομία που κλήθηκε στη συνοικία Far Rockaway τα ξημερώματα της Κυριακής βρήκε τα θύματα σε ένα σπίτι που είχε πυρποληθεί.

Ο δράστης μαχαίρωσε δύο αστυνομικούς πριν πυροβοληθεί από έναν από τους τραυματίες. Ο ύποπτος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σε μια ενημέρωση Τύπου στο Νοσοκομείο Τζαμάικα, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι έλαβε κλήση στις 05:10 τοπική ώρα, όταν μια “νεαρή γυναίκα που τηλεφώνησε δήλωσε ότι ο ξάδερφός της σκοτώνει τα μέλη της οικογένειάς της”.

Δύο αστυνομικοί στάλθηκαν στη διεύθυνση στην παραλία 22nd Street όπου είδαν έναν άνδρα να βγαίνει έξω με αποσκευές. Όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να μιλήσουν με τον άνδρα, έβγαλε ένα μαχαίρι, μαχαιρώνοντας έναν αστυνομικό στο λαιμό και το στήθος και έναν δεύτερο στο κεφάλι.

Ένας από τους αστυνομικούς κατάφερε να βγάλει το όπλο του και πυροβόλησε τον ύποπτο. Όταν περισσότεροι αστυνομικοί στάλθηκαν στο σημείο, βρήκαν ένα 11χρονο κορίτσι στο μπροστινό μέρος του σπιτιού. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά αργότερα πέθανε από τα τραύματά της.

Μετά την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης στο σημείο, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρήκαν τα πτώματα άλλων τριών ατόμων μέσα στο σπίτι: ενός 12χρονου αγοριού, μιας 44χρονης γυναίκας και ενός άνδρα γύρω στα 30.

