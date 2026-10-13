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ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: Προκαλεί ξανά ο Μπαχτσελί – “Όσα όπλα κι αν αποκτήσει η Ελλάδα δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής”

"Καμία δύναμη δεν μπορεί να μας εκφοβίσει"

Τουρκία: Προκαλεί ξανά ο Μπαχτσελί – “Όσα όπλα κι αν αποκτήσει η Ελλάδα δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής”
Χρήστος Παπαδόπουλος

Ο Τούρκος ακροδεξιός εθνικιστής και κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί προχώρησε σε νέες προκλητικές δηλώσεις εις βάρος της Ελλάδας, σχετικά με τα εξοπλιστικά της προγράμματα και τις διεθνείς συμμαχίες της.

Συγκεκριμένα, ο Μπαχτσελί είπε χαρακτηριστικά: «με όποιον κι αν συμμαχήσει η Ελλάδα, όσα όπλα κι αν αποκτήσει, δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής χωρίς να εδραιώσει την ειρήνη με τους γείτονές της».

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Μάλιστα, κλιμακώνοντας τη ρητορική του, πρόσθεσε: «Αν εξοπλίζεται για να μας εκφοβίσει, ας μην ξεχνά ότι καμία δύναμη δεν μπορεί να μας εκφοβίσει».

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