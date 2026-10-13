Τουρκία: Προκαλεί ξανά ο Μπαχτσελί – “Όσα όπλα κι αν αποκτήσει η Ελλάδα δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής”

Ο Τούρκος ακροδεξιός εθνικιστής και κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί προχώρησε σε νέες προκλητικές δηλώσεις εις βάρος της Ελλάδας, σχετικά με τα εξοπλιστικά της προγράμματα και τις διεθνείς συμμαχίες της.

Συγκεκριμένα, ο Μπαχτσελί είπε χαρακτηριστικά: «με όποιον κι αν συμμαχήσει η Ελλάδα, όσα όπλα κι αν αποκτήσει, δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής χωρίς να εδραιώσει την ειρήνη με τους γείτονές της».

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“Yunanistan tarihten ders almalı” MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yunanistan kimle ittifak kurarsa kursun, hangi silahları alırsa alsın, komşularla barış tesis etmeden kendini güvende hissedemez. Bizi korkutmak için silahlanıyorsa aklından çıkarmasın, bizi hiçbir güç korkutamaz. https://t.co/3A8XxpzzVR— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 13, 2026

Μάλιστα, κλιμακώνοντας τη ρητορική του, πρόσθεσε: «Αν εξοπλίζεται για να μας εκφοβίσει, ας μην ξεχνά ότι καμία δύναμη δεν μπορεί να μας εκφοβίσει».