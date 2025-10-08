Τουρκία: Έστειλε χιλιάδες drones καμικάζι στο Κόσοβο – «Είμαι σοκαρισμένος από τη συμπεριφορά της» ανέφερε ο Βούτσιτς

Η Τουρκία έστειλε drones καμικάζι στο Κόσοβο όπως ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, Άλμπιν Κούρτι.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ανέφερε ότι «το Κόσοβο παρέλαβε σήμερα κοντέινερ με χιλιάδες μαχητικά drones Skydagger kamikaze που έφτασαν σήμερα στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Πρίστινα “Adem Jashari”, με δεκάδες στρατιώτες να είναι ήδη εκπαιδευμένοι για τη χρήση τους.

Το συμβόλαιο υπεγράφη τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους με τη γνωστή τουρκική Baykar εταιρεία, η οποία αποτελεί μητρική εταιρεία κατασκευαστή Skydagger. Τα drones Skydagger ήταν προγραμματισμένα να φτάσουν τον Ιανουάριο του 2026, αλλά τα πήραμε τρεις μήνες νωρίτερα.

Αυτά τα drones kamikaze γνωστά και ως RTF (Ready to Fly) Skydagger FpV τύπου είναι μαχητικά drones εξοπλισμένα με εκρηκτικό εξοπλισμό που προορίζεται να χτυπήσει εχθρικούς κινούμενους και στατικούς στόχους. Με την απόκτηση αυτού του αγήματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών, παράλληλα με την TB2 Bayraktar και την Puma, συνεχίζουμε να κατασκευάζουμε και να προσθέτουμε στην δύναμη κρούσης του στρατού μας, προκειμένου να οικοδομήσουμε μια ικανή και συνεκτική δύναμη με νέες τεχνολογικές εξελίξεις και σύγχρονες τακτικές μάχης».

Сада је потпуно јасно да Турска не жели стабилност Западног Балкана и да поново сања обнову Отоманске империје. https://t.co/l1hWFIaNyv October 8, 2025

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την οργή του προέδρου της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος έγραψε στο Χ (πρώην Twitter) «Είμαι σοκαρισμένος από τη συμπεριφορά της Τουρκίας και τη βάναυση παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του Ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και από τον συνεχιζόμενο εξοπλισμό των αρχών της Πρίστινας. Είναι πλέον απολύτως σαφές ότι η Τουρκία δεν θέλει σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια και ότι ονειρεύεται να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Σερβία είναι μια μικρή χώρα, αλλά καταλάβαμε καλά το μήνυμα!».