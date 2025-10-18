Το κρυφό «χαρέμι» του Πούτιν: Η πρώην καθαρίστρια, η διάσημη γυμνάστρια και η μυστική ερωτική του ζωή

Το νέο βιβλίο δύο Ρώσων δημοσιογράφων ρίχνει φως στις ερωτικές σχέσεις του ισχυρού άνδρα της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Χαράματα της 29ης Ιουνίου 2021, μυστικοί αστυνομικοί εισέβαλαν στο διαμέρισμα του Ρόμαν Μπανανίν, κορυφαίου δημοσιογράφου της αντιπολίτευσης και επικριτή του Πούτιν. Στην είσοδο βρήκε έξι έως οκτώ μέλη της FSB, ντυμένους πολιτικά, με ένταλμα έρευνας.

Πέρασαν έξι ώρες αναστατώνοντας το διαμέρισμά του και το αυτοκίνητο της συζύγου του, προτού τον μεταφέρουν στο αστυνομικό τμήμα για τέσσερις ώρες ανάκριση.

«Είναι πολύ απλό», δήλωσε ο Μπανανίν στην Daily Mail. «Η ιδιωτική ζωή του Πούτιν είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταμπού θέματα. Μεταξύ των Ρώσων δημοσιογράφων υπάρχει η φράση: “Μην αγγίζεις την οικογένειά του”».

Ο Μπανανίν, εξόριστος στην Καλιφόρνια με τη σύζυγό του και την κόρη του, μαζί με τον συνεργάτη του Μιχαήλ Ρούμπιν, εξέδωσε το βιβλίο «Ο ίδιος ο Τσάρος: Πώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν μας εξαπάτησε όλους», το οποίο περιέχει προκλητικές αποκαλύψεις για την ερωτική ζωή του Ρώσου προέδρου.

Από την υπηρεσία ασφαλείας στην πολιτική σκηνή

Ο Πούτιν, ξεκινώντας από την KGB, μπήκε στην πολιτική μετά το 1991 και έγινε αντιδήμαρχος της Αγίας Πετρούπολης. Παρά τη μακροχρόνια συμβίωση με τη Λιουντμίλα και τις δύο κόρες τους, απολάμβανε τη συντροφιά στριπτιζέζ, ιερόδουλων και νεαρών γυναικών.

Στο Luna, στριπτιζάδικο υπό προστασία εγκληματικής ομάδας και συνδεδεμένο με τον τότε σωματοφύλακά του Ρόμαν Τσεπόφ, ο Πούτιν «ένιωθε σαν στο σπίτι του».

Η καθαρίστρια που απέκτησε εκατομμύρια

Η πρώτη σημαντική εξωσυζυγική σχέση ήταν με την καθαρίστρια Σβετλάνα Κριβονόγκιχ, το 1999, όταν ο Πούτιν ήταν πρωθυπουργός. Απέκτησαν μία κόρη, την Ελιζαβέτα – γνωστή σήμερα ως Λουίζα Ροζόβα.

Η Κριβονόγκιχ αγόρασε το 2003 διαμέρισμα στο Μόντε Κάρλο μέσω offshore, αποκομίζοντας περιουσία άνω των 78 εκατ. λιρών, σύμφωνα με τα Pandora Papers.

Η γοητευτική Αλίνα Καμπάεβα

Το 2004, η ρυθμική γυμνάστρια Αλίνα Καμπάεβα έγινε εθνική ηρωίδα μετά το χρυσό της μετάλλιο στην Αθήνα. Η προπονήτριά της, Ιρίνα Βίνερ, την σύστησε στον Πούτιν. Η σχέση τους πιστεύεται ότι ξεκίνησε το 2006.

Η Καμπάεβα απέκτησε δύο γιους με τον Πούτιν, Ιβάν και Βλαντιμίρ, και το 2014 έγινε επικεφαλής του National Media Group με μισθό 7,7 εκατ. λιρών. Το ίδιο έτος, τόσο ο Πούτιν όσο και η Καμπάεβα εμφανίστηκαν με βέρες στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του Σότσι.

Η 17χρονη μαθήτρια και το ερωτικό ημερολόγιο

Παράλληλα, ο Πούτιν φέρεται να είχε σχέση με την 17χρονη Αλίσα Χαρτσέβα, η οποία είχε αφιερώσει σε εκείνον ένα ερωτικό ημερολόγιο. Η Αλίσα αργότερα ζούσε σε πολυτελές διαμέρισμα στη Μόσχα και η τύχη της βελτιώθηκε σημαντικά.

Οι Μπανανίν και Ρούμπιν σημειώνουν ότι για τον Πούτιν ο γάμος είναι «ένα εντελώς μη υποχρεωτικό θεσμό», με την απιστία και την πολυγαμία να αποτελούν κανόνα, και κάθε γυναίκα να εξαρτάται από εκείνον για την καριέρα και την ευημερία της.