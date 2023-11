Τανκς βρίσκονται στα περίχωρα της Γάζας, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο ως εξέλιξη της τελευταίας στιγμής κι ενώ βρισκόμαστε στην 24η μέρα του πολέμου ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς.

Συγκεκριμένα, το Γαλλικό Πρακτορείο μεταδίδει ότι σύμφωνα με μαρτυρίες, ισραηλινά άρματα μάχης βρίσκονται στα περίχωρα της πόλης της Γάζας.

#BREAKING Israeli army says over '600 targets' hit in 24 hours in Gaza pic.twitter.com/viZxNtEbUc