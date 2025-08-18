Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Σκάνδαλο στη Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμούς

Αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως 10 έτη

Σκάνδαλο στη Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμούς
Lise Aserud / EPA
DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:00

Για 31 παραβάσεις, μεταξύ αυτών τέσσερις βιασμούς κατηγορείται ο μεγαλύτερος γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, Μάριους Μποργκ Χόιμπι και βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης 10 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα (18/08) ο γενικός εισαγγελέας της Νορβηγίας.

Επίσης, πέραν των τεσσάρων βιασμών, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι κατηγορείται για κακοποίηση συντρόφου, βιαιοπραγίες, επίθεση κατά της ελευθερίας και πως βιντεοσκόπησε και κατέγραψε βίντεο χωρίς συναίνεση, εξήγησε ο γενικός εισαγγελέας Στούρλα Χένρικσμπο, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

«Η μέγιστη ποινή για τις αναφερόμενες παραβάσεις που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο είναι μια ποινή κάθειρξης έως 10 ετών», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Πρόκειται για πολύ σοβαρές πράξεις που ενδέχεται να αφήσουν μόνιμα τραύματα και να καταστρέψουν ζωές», υπογράμμισε ο εισαγγελέας.

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι συνελήφθη 4 Αυγούστου 2024

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, τον οποίο απέκτησε η Μέτε Μέριτ κατά τη διάρκεια μιας σχέσης που είχε προηγηθεί από τον γάμο της με τον πρίγκιπα διάδοχο Χάακον, συνελήφθη την 4η Αυγούστου του 2024, καθώς θεωρήθηκε ύποπτος για επίθεση κατά της συντρόφου του.

Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν σε μια σειρά αποκαλύψεων και καταγγελιών από άλλα θύματα.

«Το γεγονός ότι ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας δεν πρέπει σίγουρα να έχει ως αποτέλεσμα να τύχει ευνοϊκότερης ή αυστηρότερης μεταχείρισης σε σχέση με το αν παρόμοιες πράξεις είχαν διαπραχθεί από άλλους», υπογράμμισε ο Χένρικσμπο.

Οι τέσσερις βιασμοί για τους οποίους κατηγορείται ο Μποργκ Χόιμπι διαπράχθηκαν το 2018, το 2023 και το 2024, ο τελευταίος μετά την έναρξη της έρευνας της αστυνομίας.

