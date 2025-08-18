Πύργος: Ελεύθερος υπό όρους ο 26χρονος που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού ανήλικης

Ελεύθερος αφέθηκε ο κατηγορούμενος για απόπειρα βιασμού 15χρονης μετά την απολογία του ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας.

Σύμφωνα με το thebest.gr, ο 26χρονος ημεδαπός αρνήθηκε την κακουργηματική κατηγορία που το έχει αποδοθεί για απόπειρα βιασμού ανήλικης. Ο κατηγορούμενος προσήλθε για να απολογηθεί σήμερα το πρωί στη δικαστική λειτουργό και μετά από περίπου δυο ώρες ολοκληρώθηκε η διαδικασία.

Παράλληλα, κατηγορείται και για το αδίκημα της κλοπής, σύμφωνα με το οποίο αφαίρεσε αλκοολούχα ποτά από ένα περίπτερο πριν τη σε βάρος του αποδιδόμενη πράξης της απόπειρας βιασμού.