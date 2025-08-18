Πύργος: Ελεύθερος υπό όρους ο 26χρονος που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού ανήλικης
Κατηγορείται και για το αδίκημα της κλοπής
Ελεύθερος αφέθηκε ο κατηγορούμενος για απόπειρα βιασμού 15χρονης μετά την απολογία του ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας.
Σύμφωνα με το thebest.gr, ο 26χρονος ημεδαπός αρνήθηκε την κακουργηματική κατηγορία που το έχει αποδοθεί για απόπειρα βιασμού ανήλικης. Ο κατηγορούμενος προσήλθε για να απολογηθεί σήμερα το πρωί στη δικαστική λειτουργό και μετά από περίπου δυο ώρες ολοκληρώθηκε η διαδικασία.
Παράλληλα, κατηγορείται και για το αδίκημα της κλοπής, σύμφωνα με το οποίο αφαίρεσε αλκοολούχα ποτά από ένα περίπτερο πριν τη σε βάρος του αποδιδόμενη πράξης της απόπειρας βιασμού.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις