Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το πρωί της Τετάρτης την Ταϊβάν ανήλθε σε 7, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Την ίδια στιγμή, σε 711 ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων που τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις αρχές της νήσου, οι οποίες διευκρίνισαν ότι 77 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια κτιρίων.

Ο υποθαλάσσιος σεισμός σημειώθηκε στις 07:58 (τοπική ώρα· 02:58 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 15,5 χλμ., σε τοποθεσία κοντά στις ανατολικές ακτές της Ταϊβάν, σύμφωνα με τη μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της νήσου. Ήταν ισχύος μεγαλύτερης των 7 βαθμών και χαρακτηρίζεται ο ισχυρότερος που έχει πλήξει τη νήσο τα τελευταία 25 χρόνια.

#Taiwan #TaiwanEarthquake #earthquake A 7.2 magnitude earthquake was felt in Taiwan, the strongest in the last 25 years. For the time being, no injuries were reported, but there was a fear of being trapped in several collapsed buildings, mainly in the city of Hualien. pic.twitter.com/flmZSsMEl5