Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του πολύ ισχυρού σεισμού που έπληξε το πρωί την Ταϊβάν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση της νήσου.

Ο υποθαλάσσιος σεισμός σημειώθηκε στις 07:58 (τοπική ώρα· 02:58 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 15,5 χλμ., σε τοποθεσία κοντά στις ανατολικές ακτές της Ταϊβάν, σύμφωνα με τη μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της νήσου. Ήταν ισχύος μεγαλύτερης των 7 βαθμών και χαρακτηρίζεται ο ισχυρότερος που έχει πλήξει τη νήσο τα τελευταία 25 χρόνια.

Παράλληλα, οι προειδοποιήσεις για τσουνάμι που είχαν εκδοθεί στην Ταϊβάν και σε άλλες χώρες, αφορώντας κυρίως τη νοτιοδυτική Ιαπωνία και παράκτιες περιοχές των Φιλιππίνων, εντέλει ήρθησαν καθώς θεωρείται πλέον πως ο κίνδυνος πέρασε. Το κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό στη Χαβάη των ΗΠΑ ανέφερε επίσης πως θεωρεί ότι ο κίνδυνος «πέρασε».

#Taiwan #TaiwanEarthquake #earthquake A 7.2 magnitude earthquake was felt in Taiwan, the strongest in the last 25 years. For the time being, no injuries were reported, but there was a fear of being trapped in several collapsed buildings, mainly in the city of Hualien. pic.twitter.com/flmZSsMEl5