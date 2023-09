Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υποδέχθηκε θερμά τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν στον χώρο του κοσμοδρομίου Βαστότσνι, με μία χειραψία που διήρκησε 40 δευτερόλεπτα. Το κοσμοδρόμιο Βαστότσνι είναι η πιο σύγχρονη εγκατάσταση εκτόξευσης πυραύλων της Ρωσίας.

«Χαίρομαι που σας βλέπω», είπε ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. «Αυτό είναι το νέο μας κοσμοδρόμιο».

Μέσω μεταφραστή, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης τον ευχαρίστησε για την πρόσκληση και για τη θερμή υποδοχή του.

Ο Πούτιν, ερωτηθείς αν η Μόσχα θα βοηθήσει την Πιονγκγιάνγκ να κατασκευάσει δορυφόρους απάντησε πως «γι’ αυτό ήρθαμε στο κοσμοδρόμιο Βαστότσνι», προσθέτοντας πως «θα συζητήσουμε για όλα».

Vladimir Putin and Kim Jong-un met at the Vostochny Cosmodrome



The meeting ceremony took place at the main entrance to the installation and testing building of the launch vehicles of the unified technical complex. pic.twitter.com/deUn1D4ggF