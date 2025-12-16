Σίδνεϊ: Η στιγμή που αστυνομικός πυροβολεί κι εξουδετερώνει έναν από τους δύο μακελάρηδες (βίντεο)

Βίντεο από τη στιγμή της εξουδετέρωσης ενός εκ των δύο δραστών του μακελειού στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ από έναν αστυνομικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, στα πλάνα φαίνεται ο αστυνομικός να βγαίνει πίσω από ένα δέντρο, να πλησιάζει προσεκτικά τους τρομοκράτες – πατέρα και γιο, τον 24χρονο Ναβίντ Άκραμ και τον 50χρονο Σατζίντ Άκραμ – τη στιγμή που πυροβολούν από μια πεζογέφυρα.

Στη συνέχεια, σημαδεύει με το πιστόλι τον μεγαλύτερο σε ηλικία δράστη και πυροβολεί. Ο 50χρονος δράστης στη συνέχεια πέφτει στο έδαφος.

The moment a NSW Police officer with more than a decade of experience shot dead one of the Bondi Beach terrorists has been revealed. pic.twitter.com/9UIIgoQnQp— The Advertiser (@theTiser) December 15, 2025

Αστυνομικές πηγές δήλωσαν στην εφημερίδα The Daily Telegraph ότι, δεδομένης της απόστασης, ο πυροβολισμός που σκότωσε τον Σατζίντ Άκραμ ήταν «η βολή της ζωής του».

Η Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας δήλωσε στο The Nightly ότι δεν μπορεί να σχολιάσει τις ενέργειες του ντετέκτιβ, καθώς βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη έρευνα για κρίσιμο περιστατικό σχετικά με τους πυροβολισμούς στην παραλία.

Το θάρρος του αστυνομικού εξυμνήθηκε μαζί με εκείνο του πολίτη Άχμεντ Αλ Άχμεντ, ο οποίος επίσης ρίσκαρε τη ζωή του για να αφοπλίσει έναν από τους τρομοκράτες.

Στη συνέχεια, ωστόσο, δέχθηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς από τον δεύτερο ένοπλο και νοσηλεύεται, αναρρώνοντας στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του χάους της επίθεσης στην παραλία. Οι δύο εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από αυτούς επέβαινε σε περιπολικό που έφτασε πρώτο στο σημείο όταν ξέσπασαν οι πυροβολισμοί. Φωτογραφίες του οχήματος δείχνουν τρεις τρύπες από σφαίρες στο παρμπρίζ.