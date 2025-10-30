Ρωσία: Βασανιστήρια και εκτελέσεις σε όσους δε θέλουν να πολεμήσουν στην Ουκρανία

Σοκάρουν τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις κινήσεις του στρατού της Ρωσίας σε όσους δεν θέλουν να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Verstka υπάρχουν στοιχεία για περισσότερους από 100 Ρώσους διοικητές που φέρονται να είναι υπεύθυνοι για βασανιστήρια και εκτελέσεις στρατιωτών, σύμφωνα με δημοσίευμά της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, λέει ότι οι στρατιώτες που έχουν αυτή την άποψη πυροβολούνται χωρίς δίκη από τους ίδιους τους αξιωματικούς ή τους συντρόφους τους.

Η πρακτική αυτή αναφέρεται ως «obnuleniye» («μηδενισμός»), ανέφερε το μέσο ενημέρωσης, επικαλούμενο Ρώσους στρατιώτες και το γραφείο του στρατιωτικού εισαγγελέα.

Το μέσο αναφέρει ότι από την έναρξη του πλήρους πολέμου με την Ουκρανία κυκλοφορούν αναφορές για βασανιστήρια και εκτελέσεις, οι οποίες αρχικά συνδέονταν με μέθη ή άρνηση εκτέλεσης εντολών. Προσθέτει ότι τέτοια περιστατικά έγιναν πιο συχνά το 2025.

Η Verstka αναφέρει ότι η κύρια αιτία τώρα είναι η απροθυμία των στρατευμάτων να δωροδοκήσουν τους διοικητές. Οι στρατιώτες που δεν πληρώνουν στέλνονται σε λεγόμενες «επιθέσεις με κρέας» εναντίον ουκρανικών θέσεων χωρίς κατάλληλα όπλα ή εξοπλισμό, αναφέρει. Η άρνηση αυτών των επιθέσεων μπορεί να οδηγήσει σε επιτόπια εκτέλεση.

Οι ξυλοδαρμοί, τα βασανιστήρια και άλλες κακοποιήσεις από διοικητές σε πολλαπλά επίπεδα -συμπεριλαμβανομένων των ταξιαρχιών και των μεραρχιών- είναι επίσης συχνά, αναφέρει το μέσο ενημέρωσης. Μια πηγή είπε στον Verstka ότι 20 στρατιώτες σε ένα μόνο τάγμα πέθαναν με αυτόν τον τρόπο το 2023 και 40 το 2024.

Από το 2022, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 12.000 καταγγελίες για κακοποίηση στρατιωτών στο γραφείο του στρατιωτικού εισαγγελέα της Ρωσίας, σύμφωνα με την Verstka.