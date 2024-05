Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 15 τραυματίστηκαν στη Ρωσία όταν όλο το τμήμα ενός πολυόροφου κτιριακού συγκροτήματος διαμερισμάτων κατέρρευσε μετά το πλήγμα που δέχθηκε από ουκρανικό πύραυλο στη ρωσική πόλη του Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, όπως δήλωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι.

Την ίδια στιγμή, ένας όροφος του συγκροτήματος διαμερισμάτων Μπέλγκοροντ που επλήγη από τα συντρίμμια ουκρανικού πυραύλου που είχε καταρριφθεί, υποχώρησε, ενώ αρκετά μέλη των σωστικών συνεργείων έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια του κτιρίου, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

During Russia's escalation of military operations in Kharkiv region, there was an explosion in a residential building in Belgorod today.



The entrance of a multi-storey building collapsed: dozens of people were injured, and there are also dead.



May 12, 2024

An apartment building was blown up in Belgorod.



May 12, 2024

🇷🇺 The roof of the building in Belgorod, targeted by the Kiev regime, has collapsed on the emergency service personnel who were trying to rescue people from under the rubble. pic.twitter.com/lodXe0iTys — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) May 12, 2024

Θραύσματα ενός πυραύλου Tochka-U που είχε εκτοξευτεί από την Ουκρανία και καταρρίφθηκε από την ρωσική αντιαεροπορική άμυνα προκάλεσαν την κατάρρευση τμήματος ενός κτιριακού συγκροτήματος διαμερισμάτων στη ρωσική πόλη του Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας στη Μόσχα. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε την επίθεση με τη χρήση πυραύλων Tochka-U, Vampire και Olkha, αλλά και με ρουκέτες.

Πλάνα από τη σκηνή της κατάρρευσης που ανάρτησε ο κυβερνήτης της ομώνυμης ρωσικής επαρχίας Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ, δείχνουν ότι τουλάχιστον 10 όροφοι του κτιρίου έχουν καταρρεύσει.

Residential house was partially destroyed in Belgorod as result of bombardment https://t.co/zeiEeldLYY



Ammunition not cleared, should be some heavy missile or air bomb. Russian aviation dropped bombs on Belgorod several times before pic.twitter.com/ryL56VGJPe May 12, 2024

“Η πόλη και η επαρχία του Μπέλγκοροντ είναι στόχοι μαζικών βομβαρδισμών από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις”, δήλωσε ο Γκλάντκοφ.

“Ως συνέπεια από το άμεσο πλήγμα που δέχθηκε το συγκρότημα των διαμερισμάτων από ένα βλήμα, όλη η πρόσοψη του κτιρίου από τον δέκατο μέχρι τον πρώτο όροφο κατέρρευσε”.

Το κανάλι ειδήσεων στη ρωσική γλώσσα Mash στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ανέφερε ότι τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν. Δεν διευκρινίστηκε άμεσα, ο τύπος των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση ή αν αυτά ήταν δυτικής προέλευσης.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας στο σημείο της επίθεσης δήλωσε ότι έχουν σπεύσει αρκετά ασθενοφόρα, αλλά και πυροσβεστικά οχήματα.

“Ένα ολόκληρο τμήμα του δεκαόροφου κτιρίου κατέρρευσε” δήλωσε ο μάρτυρας στο Reuters διατηρώντας την ανωνυμία του. “Βλέπω αρκετά θύματα. Οι πυροσβέστες ερευνούν στα συντρίμμια”.

