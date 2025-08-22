Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα: “Δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα – Κατασκευασμένη και ψευδής η έκθεση της IPC”

Διαψεύδει την ύπαρξη λιμού στη Γάζα η πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα, αναφέροντας ότι η σχετική έκθεση της IPC είναι “κατασκευασμένη και ψευδής“ προκειμένου να “ταιριάξει στην εκστρατεία παραπληροφόρησης της Χαμάς“.

Συγκεκριμένα, στο δελτίου Τύπου, η πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα αναφέρει: «Η IPC ​​(Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας) μόλις δημοσίευσε μια «προσαρμοσμένη», κατασκευασμένη έκθεση για να ταιριάξει στην εκστρατεία παραπληροφόρησης της Χαμάς.

Είναι αδιανόητο ότι η IPC διαστρέβλωσε τους δικούς της κανόνες και αγνόησε τα δικά της κριτήρια μόνο και μόνο για να κατασκευάσει ψευδείς κατηγορίες εναντίον του Ισραήλ: η IPC άλλαξε το δικό της διεθνές πρότυπο, μειώνοντας το όριο του 30% σε 15% μόνο για αυτήν την έκθεση, και αγνοώντας εντελώς το δεύτερο κριτήριό της, για το ποσοστό θνησιμότητας, αποκλειστικά για να εξυπηρετήσει την εκστρατεία παραπληροφόρησης της Χαμάς».

Και συνεχίζει: «Ολόκληρο το έγγραφο της IPC βασίζεται σε ψεύδη της Χαμάς που ξεπλένονται μέσω οργανώσεων που έχουν συμφέροντα.

Δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα. Πάνω από 100.000 φορτηγά βοήθειας έχουν εισέλθει στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου, και τις τελευταίες εβδομάδες μια μαζική εισροή βοήθειας έχει πλημμυρίσει τη Λωρίδα με βασικά τρόφιμα και έχει προκαλέσει απότομη πτώση και κατάρρευση των τιμών των τροφίμων.

Οι νόμοι της προσφοράς και της ζήτησης δεν ψεύδονται – η IPC ψεύδεται.

Κάθε πρόβλεψη που έχει κάνει η IPC σχετικά με τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου έχει αποδειχθεί αβάσιμη και εντελώς ψευδής.

Και αυτή η εκτίμηση θα πεταχτεί στον άθλιο κάδο αχρήστων των πολιτικών εγγράφων».