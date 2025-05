Μια απρόσμενη ατάκα σε συνέντευξη που παραχώρησε είπε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν.

Συγκεκριμένα, σε στιγμιότυπο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου ο Ρώσος πρόεδρος ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο για το γεγονός ότι αν και εξωτερικά φαίνεται πολύ ψυχρός και επιφυλακτικός του έχει έρθει ποτέ η ανάγκη να χτυπήσει κάποιον.

«Πάντα! Ζω με αυτό. Αλλά κρατιέμαι…» απάντησε ο Ρώσος πρόεδρος στον δημοσιογράφο.

Putin on the urge to PUNCH someone: ‘I fight it’



💬 Journalist Zarubin: You're always outwardly very cold-blooded and restrained. Don't you ever feel the urge to punch someone?



💬 Putin: Always. pic.twitter.com/IencVfx5UZ