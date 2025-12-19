Politico: Το ετήσιο «τσίρκο» του Πούτιν – Τα 5 συμπεράσματα από τη συνέντευξη Τύπου

Ως «ετήσιο τσίρκο» χαρακτηρίζει τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν το Politico.

Παράλληλα, αναφέρεται στα συμπεράσματα που βγήκαν από τις 5 ώρες της ομιλίας του Ρώσου ηγέτη και τις κινήσεις του για τις περιοχές στην Ουκρανία.

«Σε αντίθεση με τις υποσχέσεις του Κρεμλίνου, η ετήσια συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν δεν είναι ποτέ μια στιγμή για να μοιραστούν οι Ρώσοι ό,τι έχουν στο νου τους.

Στην πραγματικότητα, λειτουργεί αντίστροφα: Η εκδήλωση προσφέρει στον Πούτιν μια πλατφόρμα για να μεταφέρει ό,τι τον απασχολεί περισσότερο .

Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιδιώκει μια άκαρπη ειρηνευτική συμφωνία στο τέλος του έτους, διατηρώντας τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες και την Ουκρανία σε κατάσταση αγωνίας, τα γεωπολιτικά διακυβεύματα φέτος αυξήθηκαν» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει το Politico:

«Για να διασφαλιστεί η ενότητα του μηνύματος, η συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής, σύμφωνα με την παράδοση, σχεδιάστηκε προσεκτικά και οι ερωτήσεις —σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ήταν περίπου 3 εκατομμύρια— ελέγχθηκαν σχολαστικά.

Παρόλα αυτά, μερικά σχόλια φαίνεται να έχουν ξεφύγει από την λογοκρισία (δείτε την ενότητα μπόνους παρακάτω), προσφέροντας μια δόση ειλικρίνειας».

Βλαντιμίρ Πούτιν: Τα 5 συμπεράσματα

Παράλληλα, παρουσίασε τα 5 συμπεράσματα που βγήκαν από τη συνέντευξη Τύπου.

Αναλυτικά:

Από τότε που το Κρεμλίνο απαγόρευσε τη λέξη «πόλεμος» μετά την ολοκληρωτική εισβολή του στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, με κίνδυνο δίωξης, έχει διανύσει μεγάλη απόσταση.

«Πόλεμος ή ειρήνη;» ρώτησε ο συμπαρουσιαστής της εκπομπής τον Πούτιν, με χαλαρή εμφάνιση, καθώς η εκδήλωση ξεκινούσε λίγο μετά το μεσημέρι, τοπική ώρα.

Η ερώτηση έδωσε τον τόνο για τις σχεδόν πέντε ώρες που ακολούθησαν, κατά τις οποίες ο πόλεμος στην Ουκρανία παρέμεινε στο επίκεντρο.

Χρησιμοποιώντας ερωτήσεις που έθεσαν στρατιωτικοί ανταποκριτές, βετεράνοι, ακόμη και η σύζυγος ενός νεκρού στρατιώτη, ο Πούτιν ξεκαθάρισε ότι, κατά την άποψή του, ο πόλεμος της Ρωσίας θα εξελιχθεί σύμφωνα με το σχέδιο και τυχόν προβλήματα είναι αποτέλεσμα «υπερβολικής γραφειοκρατίας».

Σε μια εποχή που διάφορες έρευνες δείχνουν ότι πολλοί Ρώσοι είναι ανυπόμονοι για κάποια εκδοχή ειρήνης, ο Πούτιν εντείνει την έκκλησή του για ενοποίηση της χώρας σε έναν κοινό πόλεμο, δήλωσε στο POLITICO ο πολιτικός αναλυτής με έδρα τη Μόσχα, Αντρέι Κολέσνικοφ.

Το μήνυμα είναι ότι «η νίκη, με τη μορφή ειρήνης με τους όρους της Ρωσίας, είναι κοντά και ο πληθυσμός είναι ενωμένος στην υποστήριξη» του πολέμου, είπε.

Ειρήνη με τους όρους της Ρωσίας

Οι θεατές θα μπορούσαν να συγχωρεθούν αν πίστευαν ότι είχαν μπει σε μια χρονομηχανή πίσω στον Φεβρουάριο του 2022, όταν ο Πούτιν εξέθεσε τους λόγους για την εισβολή στην Ουκρανία.

Προσπαθώντας φαινομενικά να διατηρήσει τα καλά βιβλία του Τραμπ, ο Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα ήταν «έτοιμη και πρόθυμη» να μεσολαβήσει για κάποια συμφωνία για την Ουκρανία.

Αλλά η επακόλουθη γλώσσα του υποδηλώνει το αντίθετο. Αναφέρθηκε στο «καθεστώς του Κιέβου», το οποίο είχε ανέλθει στην εξουσία μέσω ενός «πραξικοπήματος» και είπε ότι η Ρωσία μάχεται τον «νεοναζισμό». Υπαινίχθηκε επίσης τις απαιτήσεις της Μόσχας προς το Κίεβο να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του για το ΝΑΤΟ και να αποσυρθεί από την ανατολική Ουκρανία.

Όπως πάντα, ο Πούτιν αναφέρθηκε στις «βασικές αιτίες» του πολέμου, επικαλούμενος την επέκταση του ΝΑΤΟ ως δικαιολογία για την εισβολή του στην Ουκρανία.

Προς την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ: Ξεχάστε τα οπίσθια

Ενώ επαίνεσαν την Κίνα και τη Λευκορωσία για τους στενούς δεσμούς τους με τη Μόσχα, η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ προκάλεσαν την οργή του Πούτιν.

Παραλίγο να ζητήσει συγγνώμη που αποκάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες «γουρουνάκια» νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σε συνάντηση με το υπουργείο Άμυνας, λέγοντας ότι τα λόγια «βγήκαν από το στόμα του».

Αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να τους αποκαλέσει «ληστές» επειδή ήθελαν να χρησιμοποιήσουν ρωσικά παγωμένα περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσουν την Ουκρανία.

Ο κύριος στόχος του Πούτιν, ωστόσο, ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα προειδοποίησε τους Ευρωπαίους να προετοιμαστούν για έναν πόλεμο της κλίμακας των «παππούδων και των προπαππούδων» τους.

«Θέλω πραγματικά να ρωτήσω: Ακούστε, τι λέτε για την προετοιμασία πολέμου με τη Ρωσία;» τον μάλωσε ο Πούτιν. «Μπορείτε καν να διαβάσετε; Διαβάστε την Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ».

Απαντώντας σε ερώτηση του Στιβ Ρόζενμπεργκ του BBC σχετικά με την πιθανότητα στρατιωτικής κλιμάκωσης, ο Πούτιν ορκίστηκε: «Δεν θα υπάρξουν νέες ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις αν μας φέρεστε με σεβασμό και λάβετε υπόψη τα συμφέροντά μας».

Προς τους Ρώσους: Υποχωρήστε

Δεν ήταν όλα εξωτερική πολιτική. Ο Πούτιν αφιέρωσε επίσης χρόνο για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές ανησυχίες των Ρώσων εν μέσω μιας επιβράδυνσης της οικονομίας και του υψηλού πληθωρισμού, καθώς το Κρεμλίνο πνίγει τον αμυντικό του τομέα σε μετρητά.

Αναφερόμενος σε στατιστικά στοιχεία, επέμεινε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, επαινώντας τα «σκόπιμα μέτρα» που έλαβαν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας για τη σταθεροποίηση της οικονομίας.

Εν τω μεταξύ, ισχυρίστηκε, οι Ρώσοι εγγράφονταν μαζικά για να πολεμήσουν. «Υπάρχουν πολύ νεαρά αγόρια, φοιτητές, που παίρνουν άδεια για να υπογράψουν συμβόλαιο [με τον στρατό] και να συμμετάσχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις», είπε.

Στην πραγματικότητα, η Ρωσία έχει υποστεί περίπου 1 εκατομμύριο θύματα στον πόλεμο, και όσοι κινητοποιήθηκαν το φθινόπωρο του 2022 δεν έχουν ακόμη απελευθερωθεί, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αρχές αγωνίζονται να καλύψουν τις τάξεις τους.

Αλλά ο Πούτιν «δεν ανησυχεί για το κόστος της συνέχισης της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», είτε οικονομικό, είτε ανθρώπινο είτε ψυχολογικό», δήλωσε ο Κολέσνικοφ, ο αναλυτής με έδρα τη Μόσχα.

Η καταπολέμηση των ΛΟΑΤΚΙ+ ως εθνικός σύνδεσμος

Με τον πόλεμο να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στον αέρα, ο Πούτιν παρόλα αυτά διανθίζει τις απαντήσεις του με διάφορες αναφορές σε ένα άλλο αγαπημένο θέμα: τις «παραδοσιακές αξίες».

Προειδοποίησε άλλες χώρες ότι κινδυνεύουν να κατασχεθούν τα περιουσιακά τους στοιχεία από την Ευρώπη λόγω της συντηρητικής τους πολιτικής. «Αύριο κάποιος μπορεί να μην αντιπαθεί τις πολιτικές που σχετίζονται με την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα», είπε. «Στις μουσουλμανικές και ισλαμικές χώρες, υπάρχουν πολλοί πολύ αυστηροί νόμοι που προστατεύουν τις παραδοσιακές τους αξίες, οι οποίες είναι οι κοινές μας παραδοσιακές αξίες».

Και αφού ένας 23χρονος φοιτητής άδραξε την ευκαιρία να κάνει πρόταση γάμου στην κοπέλα του στον αέρα, ο Πούτιν επαίνεσε τον νεαρό άνδρα που άρχισε να βγαίνει με τη σύντροφό του στα μέσα της εφηβείας του.

«Στον Καύκασο, έχουν την καλή παράδοση να παντρεύουν τα παιδιά τους σε νεαρή ηλικία. Θα πρέπει να πάρουμε το παράδειγμά τους», είπε.

Αυτό που ένωνε όλους όσους αγωνίζονταν για τη Ρωσία στο μέτωπο, συνόψισε ο Πούτιν σε διαφορετική στιγμή, ήταν οι «κοινές τους αξίες».

Μπόνους: Ψεύτικο ή αληθινό;

Για τους θεατές, το πιο συναρπαστικό μέρος της σκηνής ήταν μια μεγάλη οθόνη που έδειχνε μηνύματα κειμένου που έστελναν απλοί Ρώσοι.

Κάποιες ταιριάζουν άψογα με τον γενικό τόνο της εκδήλωσης: «Πώς μπορώ να βοηθήσω να γίνει η Ρωσία αυτοκρατορία;» έγραφε ένα μήνυμα.

Άλλοι όμως, λιγότερο.

«[Αυτό] δεν είναι απευθείας γραμμή, αλλά τσίρκο», ανέφερε ένα μήνυμα που εμφανίστηκε για λίγο στην οθόνη.

«Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς, είναι Παρασκευή, μπορούμε να βγάλουμε την μπύρα;» διάβασε ένας άλλος.

Δεν είναι σαφές εάν το Κρεμλίνο επιτρέπει σκόπιμα να διαφεύγουν τέτοια μηνύματα για να δώσει στην εκδήλωση μια αίσθηση νομιμότητας. Ή εάν κάποιοι Ρώσοι απλώς στάθηκαν τυχεροί.