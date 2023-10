Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας ύποπτος για το μακελειό με νεκρούς δύο ανθρώπους στις Βρυξέλλες πριν από διεθνή αγώνα ποδοσφαίρου βρίσκεται στα χέρια των αρχών.

Ο ύποπτος – ο οποίος έχει κατονομαστεί από τα βελγικά μέσα ενημέρωσης ως Abdesalem L – πυροβολήθηκε σε ένα καφέ στο Schaerbeek, αναφέρει το βελγικό TV VRT.

Πληροφορίες του βελγικού δικτύου RTBF αναφέρουν ότι ο δράστης δέχθηκε σφαίρα στον θώρακα, ενώ τον παρέλαβε ασθενοφόρο για να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Ο Βέλγος ΥΠΕΣ επιβεβαίωσε ότι ένα άτομο εξουδετερώθηκε αλλά δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί ως ο χθεσινός δράστης.

Another video of Shooting this Monday evening in the center of Brussels: There were 2 dead and several injured” #bruxelles #attentat #arras #Belgique



https://t.co/svMlQ1Sd9v — Ratnesh Mishra 🇮🇳 (@Ratnesh_speaks) October 16, 2023

Το χρονικό της τρομοκρατικής επίθεσης

Οι πυροβολισμοί το βράδυ της Δευτέρας (16/10) προκάλεσαν τη διακοπή του προκριματικού του Euro 2024 του Βελγίου με τη Σουηδία στο ημίχρονο.

Οι οπαδοί κρατήθηκαν επίσης στο γήπεδο, καθώς ένοπλοι αστυνομικοί αναζητούσαν τον ύποπτο δράστη.

Οι δύο άνθρωποι που σκοτώθηκαν ήταν Σουηδοί – και ένα τρίτο άτομο τραυματίστηκε στην επίθεση.

Blocking Place Pavillon right now. Trams are stuck. People asked to leave the perimeter. #Bruxelles pic.twitter.com/djU30kb8ZI — Marta Che ⏳🌍 (@themartache) October 17, 2023

Οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα περίπου 5 χιλιόμετρα από το στάδιο King Baudouin χωρητικότητας 50.000 θέσεων λίγο μετά τις 19:00 τοπική ώρα – περίπου 45 λεπτά πριν από την έναρξη.

Λίγο αργότερα, ένας ένοπλος άνδρας εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ένα βίντεο στο οποίο ισχυριζόταν ότι ήταν μέλος του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) και «μαχητής για τον Αλλάχ».

🚨#BREAKING: Terriost attack in Brussels, Belgium; At least 2 dead and one injured so far; The terriost shouts “Allahu Akbar.” https://t.co/Z06M6Xdrun — World Source News 24/7 (@Worldsource24) October 16, 2023

Υποστήριξε επίσης ότι είχε πραγματοποιήσει την επίθεση για «εκδίκηση στο όνομα των μουσουλμάνων».

Μια βελγική εφημερίδα ανέφερε ότι ένας μάρτυρας άκουσε τον ένοπλο να φωνάζει «Allahu Akbar» – «Ο Θεός είναι μεγάλος» στα αραβικά – πριν από τους πυροβολισμούς.

