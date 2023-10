Στο Βέλγιο, τουλάχιστον δύο Σουηδοί σκοτώθηκαν και άλλος ένας τραυματίστηκε από πυρά ενόπλου στις Βρυξέλλες, λίγο πριν από την έναρξη ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των εθνικών ομάδων Βελγίου και Σουηδίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν βελγικά μέσα ενημέρωσης, ο ένοπλος άνοιξε πυρ αδιακρίτως φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ», προτού διαφύγει με δίκυκλο.

