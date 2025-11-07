Περισσότεροι από 1.400 Αφρικανοί πολεμούν για τη Ρωσία, λέει το Κίεβο

Περισσότεροι από 1.400 υπήκοοι τριάντα έξι αφρικανικών χωρών πολεμούν στο πλευρό ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, έγινε γνωστό από τον υπουργό Εξωτερικών του Κιέβου.

Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε πως η Ρωσία έχει επιχειρήσει να στηρίξει τις δυνάμεις της που επιτίθενται στη γειτονική χώρα της στρατολογώντας μαχητές από άλλες χώρες, σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω τεχνασμάτων.

Ο Αντρίι Σιμπίχα ανέφερε πως η Ρωσία πείθει Αφρικανούς να υπογράψουν συμβόλαια, τα οποία περιέγραψε ως «ισοδύναμα με… μια θανατική ποινή» και προέτρεψε τις αφρικανικές κυβερνήσεις να προειδοποιήσουν τους πολίτες τους.

«Οι ξένοι υπήκοοι στον ρωσικό στρατό έχουν θλιβερή μοίρα», έγραψε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας στο Χ. «Οι περισσότεροι εξ αυτών στέλνονται αμέσως σε επιθέσεις ως “τροφή για τα κανόνια”, όπου σύντομα σκοτώνονται».

Η Νότια Αφρική είπε χθες ότι θα διερευνήσει πώς 17 υπήκοοί της εντάχθηκαν σε δυνάμεις μισθοφόρων, αφού οι άνδρες αυτοί ζήτησαν επειγόντως βοήθεια προκειμένου να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Και η Κένυα δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι ορισμένοι πολίτες της κρατούνται σε στρατόπεδα στη Ρωσία, αφού εν αγνοία τους ενεπλάκησαν στον πόλεμο.

Ο Σιμπίχα σημείωσε πως ο συνολικός αριθμός των Αφρικανών που έχουν στρατολογηθεί θα μπορούσε να είναι υψηλότερος σε σύγκριση με τους 1.436 που έχουν ταυτοποιηθεί και προέρχονται από 36 χώρες και ότι οι περισσότεροι ξένοι μισθοφόροι που κρατούνται από την Ουκρανία αιχμαλωτίστηκαν στην πρώτη αποστολή τους στο μέτωπο.

Η Ουκρανία θα παράσχει ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με τις χώρες και τις περιοχές από τις οποίες η Ρωσία στρατολογεί στρατιώτες.