Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από την επίθεση ενόπλου το βράδυ του Σαββάτου στο Παρίσι, κοντά στον Πύργο του Άιφελ.

Δράστης είναι ένας 26χρονος Γάλλος, εξτρεμιστής μουσουλμάνος ο οποίος αντιμετώπιζε ψυχιατρικές διαταραχές. Σκότωσε με μαχαίρι έναν Γερμανό τουρίστα και τραυμάτισε με σφυρί δύο περαστικούς – έναν Γάλλο περίπου 60 ετών και έναν τουρίστα, του οποίου η υπηκοότητα δεν διευκρινίστηκε – προτού ακινητοποιηθεί και συλληφθεί από αστυνομικούς.

