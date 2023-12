Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Παρίσι, με τον δράστη να σκοτώνει έναν άνθρωπο και να τραυματίζει έναν δεύτερο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας από τη γαλλική αστυνομία, ενώ ο δράστης φώναξε «ο Αλλάχ είναι μεγάλος» προτού συλληφθεί, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.

BREAKING: One person has died and another has been injured in an attack on a street in central Paris, said France's Interior Minister Gérald Darmanin.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/IXiPYmgvc9