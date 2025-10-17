Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία: Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι έπληξε αποθήκη πετρελαίου στην κατεχόμενη Κριμαία

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Ουκρανία: Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι έπληξε αποθήκη πετρελαίου στην κατεχόμενη Κριμαία
DEBATER NEWSROOM

Η Ουκρανία έπληξε κατά την διάρκεια της νύχτας μια ρωσική μια αποθήκη πετρελαίου και μια αποθήκη καυσίμων στην κατεχόμενη από την Ρωσία Κριμαία, ανακοίνωσε σήμερα το Γενικό Επιτελείου του Στρατού.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι στόχοι, μια βάση στο Χβαρτνίσκι και μια αποθήκη στο Ντζανκόι που χρησιμοποιούνται από τον ρωσικό στρατό, δέχθηκαν επίθεση.

ΔΙΕΘΝΗ

