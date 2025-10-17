Ουκρανία: Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι έπληξε αποθήκη πετρελαίου στην κατεχόμενη Κριμαία

Η Ουκρανία έπληξε κατά την διάρκεια της νύχτας μια ρωσική μια αποθήκη πετρελαίου και μια αποθήκη καυσίμων στην κατεχόμενη από την Ρωσία Κριμαία, ανακοίνωσε σήμερα το Γενικό Επιτελείου του Στρατού.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι στόχοι, μια βάση στο Χβαρτνίσκι και μια αποθήκη στο Ντζανκόι που χρησιμοποιούνται από τον ρωσικό στρατό, δέχθηκαν επίθεση.