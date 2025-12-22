Ουκρανία: Ρώσοι στρατιώτες εθεάθησαν να ιππεύουν άλογα κοντά στην πρώτη γραμμή και να πλήττονται από drones

Οι ουκρανικές δυνάμεις δήλωσαν ότι συνάντησαν μεμονωμένους Ρώσους στρατιώτες να ιππεύουν άλογα κοντά στην πρώτη γραμμή, υπογραμμίζοντας τις αυτοσχέδιες τακτικές που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της μάχης.

Η 92η Ξεχωριστή Ταξιαρχία Εφόδου της Ουκρανίας δημοσίευσε σήμερα ένα βίντεο στην εφαρμογή Telegram τη Δευτέρα, το οποίο φαίνεται να δείχνει πολλούς Ρώσους στρατιώτες να ταξιδεύουν με άλογα ή μουλάρια και να δέχονται χτυπήματα από μικρά drones.

«Οι Ρώσοι κατακτητές χάνουν τον εξοπλισμό τους γρήγορα στις επιθέσεις τους κρέατος» – ουκρανικός όρος που χρησιμοποιείται όταν η Ρωσία στέλνει του στρατιώτες σε απευθείας επιθέσεις με ελάχιστες πιθανότητες να επιζήσουν- «και αναγκάζονται να μετακινούνται με άλογα» αναφέρει στην ανάρτηση της τη ταξιαρχία.

Αναλυτές αναφέρουν ότι το βίντεο μπορεί να έχει καταγραφεί στη νότια περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ, αν και η τοποθεσία δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι Ρώσοι στρατιώτες προσπαθούσαν να διασχίσουν ένα πλατύ, ανοιχτό πεδίο όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Και οι δύο πλευρές στον πόλεμο βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) για την παρακολούθηση του πεδίου της μάχης, καθιστώντας σχεδόν αδύνατο να μην εντοπίζονται οι οποιεσδήποτε κινήσεις με αποτέλεσμα να περιορίζεται σοβαρά η χρήση τεθωρακισμένων οχημάτων.

Ως αποτέλεσμα, οι ρωσικές δυνάμεις απαντούν με μικρές ομάδες εφόδου για να προελάσουν γρήγορα προς την κατεύθυνση των ουκρανικών θέσεων και στην συνέχει να προσπαθήσουν να τις καταλάβουν. Προηγούμενα βίντεο έδειχναν Ρώσους στρατιώτες να χρησιμοποιούν μοτοσικλέτες (off road) εκτός δρόμου, τετράτροχες μοτοσικλέτες( ‘γουρούνες’), ηλεκτρικά ποδήλατα και ηλεκτρικά σκούτερ για μετακινήσεις.

Ουκρανοί στρατιώτες επίσης έχουν θεαθεί να χρησιμοποιούν ποδήλατα του βουνού και σκούτερ για να κινηθούν γρήγορα στην γραμμή του μετώπου.