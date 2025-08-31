Ουκρανία: Η ιστορία της σκυλίτσας που έψαχνε το αφεντικό της στα συντρίμμια του πολέμου (Βίντεο)

Μία τραγική και συνάμα συγκινητική ιστορία καταγράφει βίντεο που δείχνει σκυλίτσα να ψάχνει το αφεντικό της στα συντρίμμια πολυκατοικίας στο Κίεβο. Για δύο ολόκληρες ημέρες η σκυλίτσα με το όνομα Jesse, έψαχνε στα συντρίμμια πολυκατοικίας στην πρωτεύουσα της χώρας, τον ιδιοκτήτη της που σκοτώθηκε κατά τη μαζική ρωσική επίθεση στην Ουκρανία στις 28 Αυγούστου.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, εμφανίζουν τον σκύλο ουρλιάζει και να περιπλανιέται κοντά στην κατεστραμμένη είσοδο πολυκατοικίας στο Κίεβο, το σπίτι που ζούσε με τον ιδιοκτήτη της πριν την τραγωδία.

