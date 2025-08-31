Ουκρανία: Η ιστορία της σκυλίτσας που έψαχνε το αφεντικό της στα συντρίμμια του πολέμου (Βίντεο)
Έχασε την ζωή του κατά την διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο
Μία τραγική και συνάμα συγκινητική ιστορία καταγράφει βίντεο που δείχνει σκυλίτσα να ψάχνει το αφεντικό της στα συντρίμμια πολυκατοικίας στο Κίεβο. Για δύο ολόκληρες ημέρες η σκυλίτσα με το όνομα Jesse, έψαχνε στα συντρίμμια πολυκατοικίας στην πρωτεύουσα της χώρας, τον ιδιοκτήτη της που σκοτώθηκε κατά τη μαζική ρωσική επίθεση στην Ουκρανία στις 28 Αυγούστου.
Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, εμφανίζουν τον σκύλο ουρλιάζει και να περιπλανιέται κοντά στην κατεστραμμένη είσοδο πολυκατοικίας στο Κίεβο, το σπίτι που ζούσε με τον ιδιοκτήτη της πριν την τραγωδία.
«Ο κόσμος της σταμάτησε στις 28 Αυγούστου. Αλλά η αδιάρρηκτη πίστη της κράτησε τη Jesse ανάμεσα στα ερείπια στο Κίεβο», ανέφερε σε ανάρτησή της η κρατική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών της Ουκρανίας.
Σύμφωνα με τις ουκρανικές δυνάμεις η Ρωσία στη συγκεκριμένη επίθεση εκτόξευσε σχεδόν 600 drones και περισσότερους από 30 βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ, ενώ έχασαν τη ζωή τους 25 άτομα, ανάμεσα στα οποία και ο ιδιοκτήτης της Jesse.
Τελικά τη σκυλίτσα υιοθέτησαν διασώστες της πολιτικής προστασίας την υιοθέτησαν, και χάρισαν μία νέα οικογένεια και ένα νέο σπίτι.
