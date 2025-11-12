Ουκρανία: Εκκενώσεις στη Χουλιαΐπολε λόγω επικίνδυνης προέλασης και χρήσης drones

Ντυμένη με αλλεπάλληλες στρώσεις ρούχων και κρατώντας το μπαστούνι της μέσα στο βαν της εκκένωσης, η 84χρονη Πολίνα Πλιούσκι λέει ότι η απειλή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των άλλων όπλων καθιστούσαν πολύ επικίνδυνο το να βγει από το σπίτι της, κοντά στη γραμμή του μετώπου, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

«Είσαι στο σπίτι σου, στην αυλή σου και δεν μπορείς να βγεις έξω», είπε η ηλικιωμένη γυναίκα καθώς ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει το χωριό της, τη Χουλιαΐπολε, που απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα από τις σφοδρές μάχες μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών στρατιωτών.

Οι Ουκρανοί διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο για να απομακρύνουν τους αμάχους από τη γραμμή του πυρός, κατά μήκος της γραμμής του μετώπου στην περιοχή της Ζαπορίζια, αφού η κατάσταση ασφαλείας επιδεινώθηκε ραγδαία τις τελευταίες ημέρες, μετά τη ρωσική προέλαση.

Ο αρχηγός του στρατού, στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι, είπε την Πέμπτη ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά κοντά στη Χουλιαΐπολε. Ο στρατός λέει ότι οι δυνάμεις του αποχώρησαν από τουλάχιστον έξι χωριά της περιοχής, μέσα σε δύο ημέρες.

Αν και οι Ουκρανοί απομακρύνουν αμάχους από το μέτωπο εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, οι βετεράνοι διασώστες λένε ότι τώρα η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, λόγω των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της μάχης.

Περίπου 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από τη Χουλιαΐπολε, οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται ότι είναι έτοιμες να επιτύχουν τη μεγαλύτερη νίκη τους από τις αρχές του 2024, καταλαμβάνοντας τα ερείπια της πόλης Ποκρόφσκ. Οι Ουκρανοί στρατιώτες και οι διοικητές τους λένε ότι δεν έχουν αρκετούς άνδρες για να κρατήσουν τις θέσεις τους, παρά τα χιλιάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πετούν πάνω από το πεδίο της μάχης. Το κόστος της προέλασης, για κάθε πλευρά, είναι εξαιρετικά μεγάλο.

Η Ρωσία χρησιμοποίησε μικρές, ευκίνητες ομάδες στρατιωτών για να ανοίξουν ρήγματα στις γραμμές άμυνας του εχθρού. Η Ουκρανία λέει ότι πολλοί από τους στρατιώτες αυτούς σκοτώνονται και τραυματίζονται, όμως αυτό δεν τους σταμάτησε.

Στη Χουλιαΐπολε, το τοπίο είναι γεμάτο από απομεινάρια τεσσάρων ετών πολέμου: απανθρακωμένα οχήματα, με τρύπες από σφαίρες, κείτονται αναποδογυρισμένα στους δρόμους και κατεστραμμένες ηλεκτρικές συσκευές διακρίνονται μέσα από τους μισογκρεμισμένους τοίχους των σπιτιών.

Οι διασώστες λένε ότι ιδιαίτερη απειλή συνιστούν οι δρόνοι προβολής πρώτου προσώπου (FPV drones) που καθοδηγούνται μέσω οπτικών ινών, επειδή δεν επηρεάζονται από τις παρεμβολές που «τυφλώνουν» τα συνήθη τηλεχειριζόμενα.

«Δεν μπορούμε να αγοράσουμε φάρμακα, δεν υπάρχει νερό», είπε η Ζάνα Πουζάνοβα, 55 ετών, εξηγώντας ότι η ίδια και η 88χρονη μητέρα της δεν είναι καλά στην υγεία τους. «Δεν μπορούμε να ζήσουμε πλέον έτσι», πρόσθεσε.

Οι κάτοικοι ελπίζουν πάντως ότι τα σπίτια τους θα παραμείνουν στα ουκρανικά χέρια.

«Θα επιβιώσουμε, θα αντέξουμε. Η Χουλιαΐπολε είναι δυνατή», είπε η 78χρονη Κατερίνα Ιστσένκο.