Η Μέση Ανατολή φλέγεται με το Ισραήλ να ετοιμάζεται για αντίποινα για τις επιθέσεις που δέχθηκε από την Χαμάς, η οποία ωστόσο από την πλευρά της συνεχίζει να σφυροκοπά το Τελ Αβίβ με ρουκέτες.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα το βράδυ ότι «η Χαμάς ξεκίνησε έναν σκληρό και μοχθηρό πόλεμο» με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να δεσμεύεται για μια «πανίσχυρη εκδίκηση» κατά της Χαμάς, μιλώντας για μια μαύρη μέρα για το εβραϊκό κράτος.

«Θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά το τίμημα θα είναι βαρύ», είπε σε ένα σύντομης διάρκειας τηλεοπτικό του διάγγελμα.

«Αυτό που συνέβη σήμερα δεν έχει ξανασυμβεί στο Ισραήλ και θα φροντίσω να μην συμβεί ποτέ ξανά. Ολόκληρη η κυβέρνηση στέκεται πίσω από αυτήν την απόφαση. Ο ισραηλινός στρατός θα χρησιμοποιήσει άμεσα όλες τις δυνάμεις του για να απενεργοποιήσει τις δυνατότητες της Χαμάς. Θα τους πλήξουμε μέχρι θανάτου, θα τους εκδικηθούμε για τη μαύρη μέρα που επέφεραν στο κράτος του Ισραήλ και στους πολίτες του», συνέχισε.

«Αυτός ο πόλεμος θα πάρει χρόνο, θα είναι δύσκολος, μέρες προκλήσεις βρίσκονται μπροστά μας», λέγοντας ότι ο ισραηλινός στρατός θα χρησιμοποιήσει «όλη του τη δύναμη» για να «καταστρέψει» τη Χαμάς.

Χαρακτηρίζοντας τη Γάζα ως την «πόλη του κακού», ο Νετανιάχου δήλωσε: «Όλα αυτά τα μέρη που κρύβεται η Χαμάς θα τα μετατρέψουμε σε ερείπια». «Λέω στους κατοίκους της Γάζας: “φύγετε από εκεί τώρα γιατί θα επιχειρήσουμε παντού με όλη μας τη δύναμη”.

Σε τουλάχιστον 250 ανέρχεται ο αριθμός των Ισραηλινών που σκοτώθηκαν στο Ισραήλ από τις επιθέσεις που εξαπέλυσε σήμερα το πρωί η Χαμάς, μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του αργά σήμερα το βράδυ έκανε λόγο για πάνω από 200 νεκρούς από επιθέσεις «τρομοκρατών που σφάγιασαν αμάχους»

Το ισραηλινό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι 1.452 άνθρωποι στο Ισραήλ νοσηλεύονται, εκτός των οποίων 18 σε κρίσιμη κατάσταση.

Παλαιστινιακές αρχές υγείας στην Λωρίδα της Γάζας αναφέρουν στον τελευταίο τους απολογισμό ότι 232 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Γάζα και άλλοι 1.790 τραυματίστηκαν

Στο διάγγελμά του ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η Χαμάς θα καταστεί υπόλογη για την κατάσταση των Ισραηλινών αιχμαλώτων, προειδοποιώντας ότι το Ισραήλ θα ανταποδώσει σε όσους τους βλάψουν.

Παράλληλα, o Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τους ηγέτες κομμάτων της αντιπολίτευσης, τον Γιαΐρ Λαπίντ και τον Μπένι Γκαντς να συμμετάσχουν σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ανακοίνωσε το κυβερνών κόμμα Λικούντ.

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ πρότεινε νωρίτερα στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης.

Πόλεμος στο Ισραήλ: Η Χαμάς σφυροκοπά το Τελ Αβίβ

Η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε 150 ρουκέτες κατά του Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ένα κτίριο στο Τελ Αβίβ κατέρρευσε από πλήγματα με ρουκέτες και δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Παράλληλα, σύμφωνα με μέσα ενημέρωση που πρόσκεινται στην Χαμάς, ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν το σπίτι του επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα, του Γιεχία Αλ Σινουάρ, στο Χαν Γιουνίς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κατέστρεψαν σήμερα παράλληλα τρία κτίρια του «Πύργου της Παλαιστίνης» στη συνοικία αλ-Ρινάλ της πόλης της Γάζας, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που είδαν τους τρεις πύργους άνω των δέκα ορόφων να καταρρέουν ο ένας μετά τον άλλον μετά από εκρήξεις.

Footage from one of many live streams capturing the impacts during Palestine Tower in Gaza City in the last few minutes after a roof knock earlier. pic.twitter.com/vIdzaSZbce — Aurora Intel (@AuroraIntel) October 7, 2023

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι έπληξε «δύο πολυόροφα κτίρια» με αεροπορικές επιδρομές, κατηγορώντας την «τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς», που βρίσκεται στην εξουσία στη Γάζα, ότι προστατεύει τη στρατιωτική της υποδομή «στην καρδιά του πληθυσμού» του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο στρατός τόνισε ότι προειδοποίησε τους κατοίκους πριν από τα πλήγματα και «τους ζήτησε να εκκενώσουν την περιοχή».

Al-Qassam Brigades:



" We are now directing a major rocket attack towards Tel Aviv in response to the bombing of a residential tower in the center of Gaza City ."



Meanwhile sirens in Tel Aviv. pic.twitter.com/tpmjS0Puec — Sprinter (@Sprinter99800) October 7, 2023

Από εκεί και πέρα όπως αναφέρουν οι πληροφορίες οι σειρήνες πολέμου ήχησαν και στο Ρεχοβότ, τη Νες Ζιόνα, τη Ραμάτ Γκαν, τη Γιαβνέ, το Ρισόν Λεζιόμ, τη Γκιβαταγίμ, τη Ραμάτ Χασαρόν, την Πετάχ Τίκβα, το Κιριάτ Όνο, το Μπνέι Μπρακ, το Γκιβάτ Σμουέλ, το Μπίερ Γιάκοβ, τη Ράμλα, το Χολόν, το Μικβέ Ισραέλ, το Μπατ Γιαμ.

Πόλεμος στο Ισραήλ: Στηρίζει Νετανιάχου ο Μπάιντεν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε σύντομες δηλώσεις του που έκανε σήμερα από τον Λευκό Οίκο δήλωσε ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ είναι ακλόνητη και δεδομένη, προειδοποιώντας ότι κανένας εχθρός του Ισραήλ δεν πρέπει να εκμεταλλευτεί τις επιθέσεις που εξαπέλυσε σήμερα η Χαμάς.

«Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να στηρίζουμε» το Ισραήλ, δήλωσε ο Μπάιντεν έχοντας δίπλα του τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

«Αυτή δεν είναι η στιγμή για οποιονδήποτε εχθρό του Ισραήλ να εκμεταλλευτεί αυτές τις επιθέσεις», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, τελεία και παύλα», συμπλήρωσε, κάνοντας λόγο για μια «τρομερή ανθρώπινη τραγωδία» μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Φλέγεται ξανά η Μέση Ανατολή: Βίντεο ΣΟΚ με τη Χαμάς να μεταφέρει αιχμαλώτους στη Γάζα – Το Ισραήλ “απαντά” με βομβαρδισμούς

Fame Story: Το αντίο στη Μαίρη Χρονοπούλου από τον Νίκο Κοκλώνη και οι μοναδικές στιγμές στο 2ο Live