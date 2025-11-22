Ολλανδία: Drones έκαναν πτήσεις πάνω από αεροπορική βάση – Ο στρατός έκανε χρήση όπλων

Ο ολλανδικός στρατός έκανε χρήση όπλων εναντίον μη επανδρωμένων αεροσκαφών που έγιναν αντιληπτά πάνω από μια βάση της πολεμικής αεροπορίας, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ολλανδίας χθες το βράδυ, έγινε σήμερα γνωστό από το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Το προσωπικό ασφαλείας στην αεροπορική βάση του Φόλκελ, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, παρατήρησε τα ντρόουν μεταξύ 7 το απόγευμα και 9 το βράδυ τοπική ώρα, είπε το υπουργείο.

«Το προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας έκανε χρήση όπλων από το έδαφος για να καταρρίψει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη», προστίθεται στην ανακοίνωση. «Τα ντρόουν αποχώρησαν και δεν ανακτήθηκαν». Gisteravond zijn boven Vliegbasis Volkel drones gesignaleerd.



Vanaf de grond zijn wapens ingezet om deze neer te halen. De drones zijn vertrokken en (nog) niet gevonden. Nader onderzoek loopt.



Bij militaire locaties zijn drones NIET de bedoeling. Waar nodig treden we op. pic.twitter.com/jk29yoMf0A— Ruben Brekelmans (@DefensieMin) November 22, 2025

Το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας σημειώνει πως δεν είναι σαφές γιατί τα ντρόουν πετάνε σε περιοχές που δεν επιτρέπεται.

Η στρατονομία έκανε γνωστό πως ξεκίνησε μια έρευνα.