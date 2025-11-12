Οι Ρώσοι εισέβαλαν σε κατεστραμμένη ουκρανική πόλη σε σκηνικό που θυμίζει… “Mad Max” (βίντεο)

Στην ουκρανική πόλη Ποκρόβσκ εισέβαλαν την Τρίτη οι ρωσικές δυνάμεις, με το σκηνικό να θυμίζει την σειρά ταινιών «Mad Max», καθώς οι Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονταν πάνω σε σκουριασμένες μοτοσικλέτες και στις οροφές κατεστραμμένων αυτοκινήτων.

Συγκεκριμένα, βίντεο από Ρώσους πολεμικούς μπλόγκερς δείχνουν τις ενισχύσεις που στάλθηκαν στην πόλη της ανατολικής Ουκρανίας, που αποτελεί στόχο επί 21 μήνες, με τους στρατιώτες να μοιάζουν λιγότερο με στρατιώτες και περισσότερο με ληστές από τη δυστοπική ταινία του Τζορτζ Μίλερ του 1979, γράφει η New York Post.

Hundreds of Russian troops have pushed deeper into eastern Ukrainian cities 'Mad Max-style', video released by the Russians appears to show.



Read more: https://t.co/vl99vvlRN5 pic.twitter.com/IY43cgTKrj— Sky News (@SkyNews) November 11, 2025

Οι στρατιώτες φαίνονται να κατευθύνονται προς το Ποκρόβσκ σε ομάδες με μοτοσικλέτες και σε αυτοκίνητα και φορτηγά με ανοιχτές οροφές και χωρίς πόρτες και παράθυρα, μέσα σε τοπίο που καλύπτεται από πυκνή ομίχλη.

Μερικοί φαίνονταν να μεταφέρουν μεγάλα τουφέκια και εκτοξευτές ρουκετών, αποφεύγοντας τα συντρίμμια που ήταν σκορπισμένα στο δρόμο, ενώ άλλοι κάθονταν στις οροφές των οχημάτων.

Υπάρχουν περίπου 300 Ρώσοι στρατιώτες στο Ποκρόβσκ, με τους στρατιώτες του Κιέβου να μάχονται τους εισβολείς κάτω από πυκνή ομίχλη και drones να αιωρούνται πάνω από τα κεφάλια τους, σύμφωνα με δήλωση του ουκρανικού στρατού την Τρίτη.

Αφού απέτυχε να κατακτήσει την πόλη για σχεδόν δύο χρόνια, η Μόσχα στοχεύει να χρησιμοποιήσει τον αριθμό των στρατευμάτων της για να καταλάβει τελικά την πόλη, με 150.000 στρατιώτες να έχουν αναπτυχθεί για την τελική επίθεση.

Η δύναμη αυτή αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ένα πέμπτο των περίπου 700.000 Ρώσων στρατιωτών στην Ουκρανία, με τη Μόσχα να στοχεύει στην πλήρη περικύκλωση του Ποκρόβσκ σε μια προσπάθεια να καταλάβει μία από τις τελευταίες πόλεις που παραμένουν όρθιες στην περιοχή του Ντονέτσκ, όπως δήλωσε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι, στην Post την Κυριακή.

Καθώς η μάχη στην πόλη εντείνεται, η Ρωσία ισχυρίζεται ότι έχει ήδη καταλάβει 256 κτίρια στην πόλη, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις της προωθούνται περαιτέρω μέσα και γύρω από το σιδηροδρομικό σταθμό.

Χάρτες του πεδίου μάχης δείχνουν ότι η Ρωσία επιχειρεί μια κίνηση τανάλιας γύρω από το Ποκρόβσκ, με τις δυνάμεις της να πλησιάζουν το κέντρο της πόλης. Ενώ εμπειρογνώμονες και αναλυτές υποστηρίζουν ότι το Ποκρόβσκ έχει ξεπεράσει τη χρησιμότητά του και τελικά θα πέσει, η Ουκρανία εξακολουθεί να είναι αποφασισμένη να κρατήσει την πόλη.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισκέφθηκε την περασμένη εβδομάδα την πρώτη γραμμή κοντά στο Ποκρόβσκ, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι οι ρωσικές προσπάθειες να διαπεράσουν τις γραμμές «δεν είχαν επιτυχία», αλλά αναγνωρίζοντας ότι «τα πράγματα δεν είναι εύκολα» για τις δικές του δυνάμεις.