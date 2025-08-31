Ο πάπας Λέων ζητά τέλος στην «πανδημία των όπλων»

Έκκληση να μπει ένα τέλος στην «πανδημία των όπλων» απηύθυνε σήμερα ο πάπας Λέων ΙΔ‘, εκφράζοντας τη θλίψη του για τα «αμέτρητα παιδιά που σκοτώνονται και τραυματίζονται» σε ολόκληρο τον κόσμο, κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας προσευχής στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, στο Βατικανό.

«Συμπεριλαμβάνουμε στις προσευχές μας τα αμέτρητα παιδιά που σκοτώνονται και τραυματίζονται καθημερινά παγκοσμίως. Ας προσευχηθούμε στον Θεό να βάλει ένα τέλος στην πανδημία των όπλων, μεγάλων και μικρών, που μολύνει τον κόσμο μας», είπε, σε μια δήλωση στα αγγλικά.

Ο Αμερικανός ποντίφικας προέτρεψε επίσης «να μην ενδώσει κανείς στην αδιαφορία» μπροστά στον πόλεμο στην Ουκρανία, τρεις ημέρες έπειτα από μια ρωσική επίθεση εναντίον του Κιέβου που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 25 ανθρώπους, μεταξύ αυτών τέσσερα παιδιά, επαναλαμβάνοντας την «επίμονη έκκλησή του για μια άμεση κατάπαυση του πυρός και μια σοβαρή δέσμευση στον διάλογο».

«Είναι καιρός οι υπεύθυνοι να απαρνηθούν τη λογική των όπλων και να δεσμευτούν στην οδό της διαπραγμάτευσης και της ειρήνης, με τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας», υπογράμμισε.

Ο Λέων ΙΔ αναφέρθηκε επίσης στην ένοπλη επίθεση που διαπράχθηκε την περασμένη Τετάρτη, κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας σε σχολείο στη Μινεσότα, στις ΗΠΑ, όπου σκοτώθηκαν δύο παιδιά.