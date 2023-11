Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου παρακολουθεί με μεγάλη αγωνία τις εξελίξεις μετά την εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση των 13 ομήρων από την Χαμάς.

Συγκεκριμένα οι 13 Ισραηλινοί όμηροι βρίσκονται στα χέρια των ισραηλινών αρχών και είναι καθ’ οδόν προς το πέρασμα Kerem Shalom από το οποίο θα εισέλθουν στο Ισραήλ, λένε αξιωματούχοι.

Η Jerusalem Post με βίντεο που ανήρτησε δείχνει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να παρακολουθεί την εξέλιξη της απελευθέρωση των ομήρων από την Χαμάς.

WATCH: Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Yoav Gallant follow the release of 13 Israeli hostages >>



